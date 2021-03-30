«فريق الإعلام الوطني» يستعرض التوجهات التنموية الجديدة للدولة

المصدر: دبي - وام

ناقش فريق الإعلام الوطني بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن عبدالله القرقاوي، عدداً من المبادرات والموضوعات الهادفة إلى تطوير منظومة الإعلام الإماراتي، واستعرض التوجهات التنموية الجديدة لدولة الإمارات ودور المنظومة الإعلامية الوطنية في دعمها.

وتحدث وزير شؤون مجلس الوزراء خلال الاجتماع الدوري للفريق، والذي عقد أمس بأبراج الإمارات، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت جهداً كبيراً من مختلف فرق العمل والمؤسسات في الدولة من أجل رسم التوجهات التنموية للإمارات خلال المرحلة المقبلة، وقد جاءت خلوة عام الخمسين بنتائجها في وضع إطار استراتيجي لرؤية الدولة مكملاً لهذه الجهود، للاستمرار في تحقيق المستهدفات الوطنية ومواصلة مسيرة الإنجازات وتسريعها والعبور بكل ثقة واقتدار نحو الخمسين عاماً المقبلة.

وأشار القرقاوي إلى أن الدور الحيوي والمحوري الذي يلعبه الإعلام الوطني كجسر للتواصل وإبراز القصص الناجحة قادر عبر خطاب إعلامي واعٍ ومؤثر على نقل إنجازات الإمارات في مختلف المجالات، لافتاً إلى أهمية حشد كل الجهود والإمكانات في مختلف مؤسسات الدولة الإعلامية وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المحلية والعالمية للتعبير عن مسيرة الإمارات التنموية وطموحها اللامحدود في أن تكون الدولة الأكثر تميزاً والأفضل في كل المجالات خلال الـ50 عاماً المقبلة.

وأعرب القرقاوي خلال الاجتماع عن تفاؤله وثقته بفريق الإعلام الوطني وبكل العاملين في هذا القطاع المهم والحيوي للمحافظة على الريادة والتميز على المستويين الإقليمي والعالمي، والحفاظ على المصداقية التي يحظى بها الإعلام الإماراتي، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من التقدم والازدهار لمسيرة الإعلام في الدولة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات المعنية بصياغة تصور متكامل لواقع القطاع الإعلامي ومستقبله مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الكثيرة التي نتجت عن المرحلة الماضية وتأثيراتها على القطاعات كافة، علاوة على استعراض مجموعة من البرامج وخطط العمل المتطورة القادرة على التعاطي بشكل فعال مع المستجدات وتطويعها بغية الاستفادة منها على النحو الأمثل لمواكبة توجهات رؤية الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، وبما يعزز من مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً.

ويعد فريق الإعلام الوطني الذي اعتمد بقرار من مجلس الوزراء، لجنة وطنية تعمل تحت إدارة المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ويضم في عضويته مجموعة من الفاعلين والمؤثرين في المشهد الإعلامي في الدولة، بهدف تطوير رؤية استراتيجية جديدة للإعلام الإماراتي خلال الفترة المقبلة، واقتراح الأفكار والمبادرات الكفيلة بدعم المنظومة الإعلامية بمختلف مكوناتها.

محمد القرقاوي:

- «الإعلام الوطني قادر عبر خطاب إعلامي واعٍ ومؤثر على نقل إنجازات الإمارات».

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