«ابتكارات حكومية من الإمارات» يحتفي بأهم 25 ابتكاراً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي تقرير «ابتكارات حكومية من الإمارات»، الذي يضم 25 ابتكاراً من أهم الابتكارات التي تم تنفيذها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، ضمن سلسلة تقارير ترصد الابتكارات الحكومية، تجسيداً لحرص الحكومة على دعم الأفكار المبتكرة، ونشر ثقافة الابتكار الحكومي الهادف إلى تحسين حياة المجتمع.

ويأتي إطلاق التقرير ترجمة لجهود ومبادرات المركز، الهادفة إلى نشر التجارب الريادية وتعميمها في مختلف مجالات الابتكار ونقلها للعالم، عبر تعزيز الشراكات العالمية وتعزيز الاستفادة من التجارب وتبادل المعارف، وأفضل الممارسات المبتكرة التي طوّرتها دولة الإمارات، ورصد وتوثيق الابتكارات التي طبّقتها حكومات العالم ودرستها، لدعم الجهود الوطنية في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات الحكومية، وترسيخ ثقافة الابتكار أسلوب عمل، وأداة لتصميم وتطوير تجارب ومبادرات وحلول للتحديات الحالية والمستقبلية، استناداً إلى الرؤية الاستشرافية لحكومة دولة الإمارات.

وأكدت رئيسة الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات، هدى الهاشمي، أن تقرير «ابتكارات حكومية من الإمارات» يعكس توجهات الحكومة بنشر ثقافة الابتكار وتعميمها في مختلف مجالات العمل الحكومي، تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز بيئة الابتكار الحكومي، وتحويل الأفكار إلى واقع ملموس يسهم في تعزيز مسيرة التنمية وبناء مستقبل أفضل.

وقالت إن التقرير ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في نقل تجاربها الرائدة لمختلف دول العالم، للاستفادة منها وتوظيفها في تطوير ممارسات وأساليب عمل، وحلول أكثر فاعلية تقوم على التجربة والاختبار، وتلامس حياة أفراد المجتمع، ما ينعكس إيجاباً على العمل الحكومي، ويرسخ مكانة وتنافسية دولة الإمارات وموقعها مختبراً عالمياً مفتوحاً للتجارب المبتكرة.

وتشمل الابتكارات التي تضمنها التقرير: محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وإطار التكامل للخدمات الحكومية في إمارة عجمان، وجهاز إنجاز للخدمة الذاتية، وتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد المرتبطة بحالات تشوهات القلب الخلقية، ونظام إدارة المعلومات الإلكتروني لمختبرات الأدلة الجنائية ـ فيدليمس، والهوية الرقمية، والخارطة الجرمية، ومحفظتي، ومنصة رقمية للتوثيقات - منصة التوثيق الرقمية، وسجل دبي التجاري المبني على تكنولوجيا (بلوك تشين) وخلاصة القيد الإلكترونية.

كما تتضمن الابتكارات نظام الحواسيب الآلية المتنقلة، وروبوت دردشة تفاعلياً لخدمات عقود الإيجار، وتطبيق لعبة «حقوقي» الذكي، ومختبر التأهيل الذكي - مختبر العلاج الروبوتي، وحزمة الأدوات البحثية المعنية بدراسة أبقار البحر والأعشاب البحرية، وتطبيق «حياة»، وبطاقات التبرع، وتقنية الإشارات المسموعة الموزعة، والجهاز المبتكر «نبض الموارد البشرية»، وروبوت الدردشة المعني بالتفتيش الإلكتروني، وحديقة الممزر الذكية، وبوابة المقطع، ونموذج النقل لتقدير وتقييم بدائل النقل الاستراتيجي لإمارة أبوظبي STEAM، ومنصة الابتكار The Hive.

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