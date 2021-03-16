حملة تفتيشية على عربات الطعام في "الحديريات" بأبوظبي

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

نفّذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، اليوم، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للجودة، حملة تفتيشية على المطاعم المتنقلة وعربات بيع الأطعمة والمشروبات السريعة في منطقة شاطئ جزيرة الحديريات بأبوظبي، للتأكد من التزامها باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، وذلك في إطار حرص الهيئة الدائم على ضمان وصول غذاء آمن لكل المستهلكين في الإمارة.

رافق الحملة التفتيشية مختبر الأغذية المتنقل التابع لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، حيث قام فريق المختبر بأخذ عينات عشوائية من الأطعمة والمشروبات التي تقدمها هذه المطاعم المتنقلة وذلك لفحصها والتحقق من مدى سلامتها ومطابقتها لاشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، كما ركزت الحملة على التأكد من التزام عربات بيع الأغذية والمشروبات السريعة بتطبيق اشتراطات الصحة السلامة الغذائية.

وخلال الحملة تمت توعية متداولي الغذاء بأفضل الممارسات لضمان تطبيق معايير الصحة والسلامة الغذائية من حيث المعاملة الحرارية للمادة الغذائية، ونظام التتبع والاسترداد عند استلام المواد الأولية، وعملية التخزين السليم للمواد الغذائية في درجات حرارة مناسبة، بالإضافة إلى التأكد من سلامة مناطق التداول والتحضير والتغليف والطرق الآمنة لإعداد وتحضير الطعام وصولاً إلى طريقة تقديمه للمستهلكين.

وركزت الحملة أيضاً على متابعة التزام متداولي الغذاء في هذه العربات بتطبيق الاشتراطات الصحية والتعاميم الخاصة بالتدابير الاحترازية بشأن الوقاية من فيروس (كوفيد-19) ومنع انتشاره، بهدف الوصول إلى أعلى مستويات السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، كالتعامل مع المواد الغذائية بطرق صحيحة أهمية المحافظة على الصحة والنظافة الشخصية لمتداولي الغذاء، والاهتمام بغسل الأيدي إضافة إلى الالتزام بارتداء أغطية الرأس والقفازات والالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار كوفيد- 19.

وقال مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الدكتور محمد سلمان الحمادي: "تحرص الهيئة على تنظيم حملات وزيارات دورية بشكل مستمر لضبط الممارسات الخاطئة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والسلامة الغذائية لكافة المنشآت الغذائية في الإمارة ومنها العربات المتنقلة لبيع الأطعمة والمشروبات السريعة، كما يقوم مفتشو الهيئة بتوعية متداولي الغذاء والمستهلكين على حد سواء، وتقديم الإرشاد والتوجيه الصحي للعاملين في كافة مراحل سلسلة تداول الأغذية من استلام، وتخزين، وإعداد، وتجهيز، وطبخ، وحفظ وتقديم الأطعمة علاوة على التوعية بشأن المخاطر المحتملة جراء السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع المواد الغذائية والأطعمة داخل المنشأة".

وأضاف الحمادي: "تمثل الحملة التفتيشية الحالية نقلة نوعية لضمان التحقق السريع والفوري من سلامة الأغذية المعدة في هذه المنشآت حيث تم الاستفادة من المختبر المتنقل لفحص عينات عشوائية من الأغذية بشكل فوري حيث قام مفتشو الهيئة بأخذ عينات عشوائية للتأكد من ضمان سلامة المنتجات الغذائية وفحصها في المختبر المتنقل لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة الذي رافق الحملةمشيداً بجهود مجلس الجودة والمطابقة وسعيه الدؤوب لإطلاق مبادرات نوعية من شأنه تعزيز جودة السلع والمنتجات المتداولة في إمارة أبوظبي".

فيما قال مدير إدارة الاتصال والتسويق في مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، محمد المنصوري: "تم تدشين خدمة توفير الفحوصات الغذائية في الميدان عبر المختبر المتنقل دعماً منه لشركائه من الجهات الرقابية وشركات التموين، ولضمان سلامة المنتجات الغذائية وللمساهمة في اكتشاف الأغذية غير المطابقة للمواصفات بوقت أسرع وفي الموقع".

وأضاف المنصوري أن المختبر المتنقل وسيلة يضيفها المجلس لتوفير خدماته من فحص المنتجات في المواقع المختلفة وذلك ضمن خطته بالتعاون مع الجهات الرقابية ، بهدف تحسين جودة الحياة وسلامة وسعادة المجتمع في الإمارة، وسيوفر المختبر المتنقل خدمات فحص التحاليل الميكروبيولوجية المختلفة والتي تعتبر من المؤشرات الهامة للتعرف على صلاحيه الأطعمة المقدمة والقابلة للتلف بشكل سريع، حيث يتم تقديم خدمات الفحص في المختبر المتنقل بأيدي كوادر فنيه مواطنه متخصصة في مجال التحاليل الميكروبيولوجية، وباستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التحليلية.

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