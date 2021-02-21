شرطة دبي تعالج 26 حالة في غرفة الضغط بالأوكسجين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدّمت شرطة دبي العلاج المجاني لـ26 حالة مرضية باستخدام الأوكسجين، في غرفة الضغط التابعة للإدارة العامة للنقل والإنقاذ، التي تقع بجانب مركز شرطة دبي الصحي، العام الماضي.

وقال مسؤول غرفة العلاج بالأوكسجين الرائد إسماعيل حسن محمود، إن الغرفة تعتبر الحجرة الأولى في الأجهزة الشرطية على مستوى الشرق الأوسط والوحيدة في دبي والإمارات الشمالية في التعامل مع حوادث الغوص، وتمكنت بنجاح من علاج 26 حالة مرضية بعضها كانت مُتقدمة وصلت إلى حد الإصابة بالشلل، وبعد عدد من الجلسات داخل غرفة الضغط تمكن المرضى من السير مرة أخرى.

وأوضح الرائد إسماعيل محمود، أن الـ26 حالة مرضية منها ثماني إصابات لحوادث الغوص التي تصيب الغواصين ممن لا يلتزمون بإجراءات الأمن والسلامة، من خلال تقديم 43 جلسة علاجية بمعدل 51 ساعة، بينما الحالات الـ18 الأخرى فهي لأمراض أخرى مثل مضاعفات مرض السكري، التهاب الأعصاب الطرفية، والجلطات وغيرها من الأمراض بواقع 191 جلسة بمعدل 191 ساعة، بينما بلغ عدد الحالات المرضية التي تم علاجها منذ بداية العام الجاري 10 حالات مرضية، من خلال 86 جلسة بواقع 90 ساعة علاجية، ومن ضمنها حالة واحدة لحادث غوص.

من جانبه، قال أخصائي أمراض الغوص والعلاج بالأوكسجين الدكتور صدام المعمري، إن طريقة العلاج بالأوكسجين داخل غرف الضغط تناسب جميع الأمراض التي تتسبب في عدم وصول الأوكسجين إلى الخلايا والأنسجة، ومن بين هذه الأمراض الصّمم المفاجئ، والغرغرينا، والتسمم بأول أكسيد الكربون، ومرض طنين الأذن والأمراض الناجمة عن العلاج الإشعاعي، وأمراض العظام وعند التعرض لجروح أو بعد عمليات زراعة الجلد غير الناجحة، وزراعة الأعضاء الاصطناعية أو عند معالجة الحروق وفقر الدم الشديد، وخراج الدماغ، ومرض تصلب الأعصاب المتعدد (MS).

وأضاف أن الغرفة تعالج أيضاً حوادث الغوص المُختلفة وحوادث الغوص التي تحدث عندما لا يلتزم بعض الغواصين بالإجراءات العالمية المتبعة للغوص، عبر قضاء ساعات طويلة تحت الماء أو الصعود السريع دون الالتزام بالتوقفات الموصى بها، أو الغوص بشكل عميق ومتكرر والتعرض لتيارات قوية، حيث تتكون فقاعات من النيتروجين في مجرى دم جسم الغواص، وتتسبب في انسداد الشرايين والأنسجة الدموية.

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