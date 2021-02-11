الطقس غدا.. ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد غدا تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، فيما يصبح الطقس صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة شمالية غربية / 10 - 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج - متوسط أحياناً.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:05 والمد الثاني عند 03:11 والجزر الأول عند الساعة 20:21 والجزر الثاني عند الساعة 07:37.

بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 09:52 والمد الثاني عند الساعة 23:04 الجزر الاول عند الساعة 16:24 والجزر الثاني عند الساعة 05:11.

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