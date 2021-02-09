9 فبراير 2021.. تاريخ يشاركه رواد مواقع التواصل توثيقا لـ "الحدث التاريخي"

المصدر: ديما منصور - دبي

شارك مئات المغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلى باقي منصات التواصل الاجتماعي تاريخ، اليوم، 9 فبراير 2021، وذلك لتوثيق الحدث الذي وصفوه بالتاريخي، وهو وصول "مسبار الأمل" إلى مداره في الكوكب الأحمر.

وتصدر الوسم قائمة المواضيع الأكثر مشاركة على "تويتر"، حيث أكد المغردون من خلاله على أن هذا اليوم يوم تاريخي، وسيخلده التاريخ لما يمثله من إنجاز هام في لدولة الإمارات، والعالم العربي أجمع.

وأشار مغردون إلى أن لحظة إعلان دخول "مسبار الامل" إلى مداره في المريخ ستكون لحظة تاريخية في تاريخ الإمارات والعالم العربي، فقال أحدهم: "اليوم 9 فبراير 2021.. يوم تاريخي في تاريخ الإمارات و العالم العربي كله. الساعة السابعة مساء اليوم ستكون ساعة تاريخية للتاريخ ، العرب الى المريخ و الامارات الى كتابة صفحة بحروف من ذهب في التاريخ".

وتمنى مغردون النجاح لمهمة "مسبار الامل"، مشيرين إلى أنهم سيترقبون بحماس وأمل لحظة تحقيق الانجاز التاريخي، فقالت إحدى المغردات: "أتمنى التوفيق لـ #مسبار_الأمل وسوف أترقب الحدث الأهم في 9 فبراير 2021 #العرب_إلى_المريخ لا_شيء_مستحيل".

وأكد مغردون أن هذا التاريخ سيشهد تحقيقا لطموح الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في دولة الإمارات دولة اللامستحيل: "اليوم 9 فبراير 2021.. نشهد تاريخا جديدا للمريخ.. اليوم نشهد تحقيق طموح زايد اليوم سيشهد العالم ان دولة الامارات دولة اللامستحيل بالهمة والعزيمة والاصرار تستطيعون تحقيق المستحيل وجعله ممكن لا تستهينو بقدراتكم لانكم طاقة قوية تقدرون توصلون الدولة للعلا".

من جانبهم قال مغردون إن هذا التاريخ هو بداية "رحلة الأمل"، فقال أحدهم: "9 فبراير 2021.. بداية رحلة الأمل.. إلى الامل يا مسبار الامل ، أتمنى التوفيق لـ #مسبار_الأمل وسوف أترقب الحدث الأهم في 9 فبراير 2021 #العرب_إلى_المريخ لا_شيء_مستحيل".

وفي سياق متصل دعا مغردون، عبر صفحاتهم، إلى مشاهدة البث المباشر لوصول مسبار الأمل إلى مداره من خلال نشرهم تاريخ الوصول ورابط البث، مشيرين إلى أن هذا اليوم سيكون نقطة تحول في تاريخ العرب، وسترافق هذه اللحظات مشاعر فخر واعتزاز بإنجاز جديد تسطره الإمارات في كتب التاريخ، فقال أحدهم: "مسبارالأمل على بعد ساعات فقط من الوصول لمدار المريخ. تابعوا الحدث الأضخم، 9 فبراير 2021 الساعة 7:00 مساءً بتوقيت الإمارات.. سيشكل اليوم نقطة تحول في تاريخ العرب.. مشاعر من الفخر تعترينا بترقبنا للإنجاز الجديد لدولة الإمارات".

وتسود، اليوم، حالة من الترقب الحذر حول العالم بانتظار الأخبار المفرحة بنجاح دخول المسبار لمدار المريخ، مع استعدادات العديد من محطات التلفزيون ومواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي لنقل الحدث عبر بث حي يتوقع أن يستقطب مشاهدات قياسية في تاريخ الوطن العربي والعالم.

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