«أبوظبي للسلامة الغذائية» تنظم تداول أغذية «الكوشر» للجالية اليهودية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن تنظيم عملية تداول أغذية «الكوشر» المتوافقة مع الشريعة اليهودية في منافذ البيع ومنشآت تقديم الأغذية في إمارة أبوظبي، في أعقاب معاهدة السلام التي تم الإعلان عنها أخيراً، بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، وما نتج عنها من اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة، بالإضافة إلى التعاميم الصادرة بشأن توفير وتقديم الأغذية المخصصة للجالية اليهودية «الكوشر» في المنشآت الفندقية.

وستعمل الهيئة على التأكد من حصول المنشآت الغذائية ووحدات الإنتاج على الشهادات والتصاريح والاعتمادات اللازمة لإنتاج أغذية «الكوشر»، سواء من قبل وكالة الإمارات لإصدار شهادات «الكوشر»، التي تأسست مسبقاً هذا العام لهذا الغرض، أو من الجهات الأخرى المعتمدة. وستحرص الهيئة على ضمان التزام المنشآت ووحدات الإنتاج بالمتطلبات والاشتراطات التنظيمية اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

وستتابع الهيئة إلى جانب دورها الرقابي في كل ما يتعلق بالصحة والسلامة الغذائية لمنتجات أغذية «الكوشر»، مدى الالتزام بتوافر علامة «الكوشر» المعتمدة على المنتجات الغذائية المقدمة التي تشير إلى أن الطعام متوافق مع متطلبات العلامة، وتخصيص مناطق عرض محددة في منافذ البيع مع الإشارة إليها بلوحات استدلالية.

وأكدت المدير التنفيذي لقطاع الرقابة الدكتورة مريم حارب السويدي، أهمية تنظيم تداول أغذية الجالية اليهودية في الإمارة، وعلى مستوى الدولة والعمل على تسهيل توفيرها لتلبية احتياجات الزوّار والمقيمين من الجالية اليهودية، الذي بات مطلباً بالتزامن مع اتفاقية السلام المبرمة أخيراً، مشيرة إلى ورود عدد من طلبات إنتاج وتوفير أغذية «الكوشر» في الإمارة من قبل عدد من المتعاملين، وتعاملت الهيئة فوراً معها بتسهيل جميع الإجراءات لتوفير تلك الأغذية في الإمارة.

ونوهت السويدي إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية كافة على مستوى الدولة لوضع آلية موحدة لتنظيم عملية تداول أغذية «الكوشر»، مؤكدة حرص الهيئة على ضمان أعلى مستويات السلامة الغذائية في الإمارة بما يحقق رفاهية وسلامة المجتمع، وكذلك مواكبة التطورات والأحداث تماشياً مع رؤية واستراتيجية حكومة أبوظبي في ترسيخ قيم التسامح وتأمين بيئة مناسبة لجميع المقيمين والزوّار باختلاف جنسياتهم ودياناتهم.

دليل إرشادي

أعدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، دليلاً إرشادياً يحتوي على كل التفاصيل التنظيمية والاشتراطات الصحية للمنشآت التي تتداول أغذية «الكوشر»، والمتطلبات والشروط اللازم توافرها في منتجات «الكوشر» ومنافذ البيع ووحدات الإنتاج، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بالاستيراد.

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