شرطة عجمان تضبط عصابة تمارس الاحتيال الهاتفي واستولت على قرابة 3 ملايين درهم

المصدر: عجمان - وام

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من ضبط تشكيل عصابي من ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية يمارسون الاحتيال الهاتفي كوسيلة للإيقاع بضحاياهم والاستيلاء على مدخراتهم وأرصدتهم البنكية بمجموع مبالغ تزيد عن مليونين و800 ألف درهم.

وصرح المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان انه بعد البحث والتحري لضبط المتهمين، وباتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم التوصل لتشكيل عصابي حيث داهم رجال التحريات الشقة التي اتخذوها مقراً لقيامهم بعمليات الاحتيال في أحد الأبراج السكنية بمنطقة النعيمية بعجمان، وتم ضبط رجلين وامرأة جميعهم من الجنسية الآسيوية، وتحريز 21 هاتفاً متحركاً وأجهزة لوحية ولابتوب، إضافة إلى بطاقات بنكية بأشخاص أسماء آخرين استخدمت في عملية الاحتيال، ومبالغ مالية ومصاغ ذهبي تم شراؤه من المبالغ المستولى عليها.

واضاف انه بسؤالهم عن الواقعة اعترفوا بقيامهم بالاحتيال على الأشخاص، وبالتدقيق عليهم تبين تورطهم ببلاغات أخرى في قضايا نصب واحتيال هاتفي بمبالغ مالية تزيد عن مليونين و800 ألف درهم، حيث تم إيقافهم لحين استكمال الإجراءات القانونية ضدهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news