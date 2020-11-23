عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني للحكومة الاتحادية من الأول حتى 3 ديسمبر

المصدر: دبي - وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ49 للدولة، ستبدأ في الأول من ديسمبر المقبل وتستمر حتى الثالث منه (من الثلاثاء إلى الخميس)، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد السادس من ديسمبر.

وجاء الإعلان عن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني وفق تعميم خاص موجّه إلى الوزارات والجهات الاتحادية، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية.

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