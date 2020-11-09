بلدية دبي تُغلق صالونين ومركز لياقة لعدم الالتزام بتدابير «كورونا»

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أغلقت بلدية دبي صالونين ومركز لياقة بدنية، وخالفت تسع مؤسسات، أول من أمس، ووجهت ثمانية إنذارات إلى 49 مؤسسة أخرى بسبب عدم الالتزام بإجراءات وتدابير مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، شملت مؤسسات تقدم أنشطة متنوعة في الإمارة. وأوضحت إحصاءات البلدية أن نسبة الالتزام بلغت 97%، من إجمالي المؤسسات التي تمت زيارتها، والبالغ عددها 2276 مؤسسة.

وشددت البلدية على ضرورة التزام كل المؤسسات بالإجراءات والتدابير الاحترازية، التي فرضتها للحد من انتشار عدوى فيروس «كوفيد-19»، مؤكدة أنه لا تهاون في المخالفات المتعلقة بإجراءات الوقاية والسلامة، ولا مجال لتعريض سلامة وأمن أفراد المجتمع للخطر.

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