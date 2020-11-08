حاكم عجمان يُصدر قراراً بتعيين مدير عام لدائرة التنمية الاقتصادية

المصدر: عجمان - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قراراً بتعيين عبدالله أحمد سيف الحمراني مديراً عاماً لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه، وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على الجهات المعنية للعمل بمقتضاه.

وبهذا القرار يكون المدير العام مسؤولاً أمام حاكم الإمارة ورئيس الدائرة عن مباشرته لصلاحياته وممارسته اختصاصاته المحددة له.

يذكر أن عبدالله أحمد سيف الحمراني حاصل على شهادة الماجستير في القانون الخاص، وماجستير في تكنولوجيا النقل البحري، وبكالوريوس في الحقوق، ومقيم دولي معتمد من المنظمة الأوروبية للجودة، ومحاضر معتمد في التخطيط الاستراتيجي والجودة والتميز المؤسسي، ويتمتع بخبرة واسعة في التدقيق الداخلي وفي إدارة الموارد المالية والمحاسبة والموارد البشرية.

وتقلد الحمراني العديد من المناصب، آخرها نائب قائد عام شرطة عجمان من 2015 إلى 2020، وقبلها مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء 2012 - 2015، ومدير إدارة الموارد البشرية 2011 - 2012، ورئيس مركز الحميدية 2009 - 2011، ورئيس مركز شرطة المدينة 2008 - 2009.

وحصل على العديد من الدورات والبرامج التدريبية، منها دورة مقيم ابتكار معتمد 2018 ودورة في منظومة التميز الحكومي 2017، ودورة قياس وتطوير الكفاءات الإدارية 2015، وبرنامج القيادات الإدارية 2015، ودورة تطورات تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلف 2015، ودورة الأساليب الحديثة لبناء فرق العمل وتنمية روح الفريق 2015، واجتاز أكثر من 40 دورة متخصصة.

ويملك أربع ملكيات فكرية مسجلة باسمه، وقدم العديد من البحوث أثناء فترة عمله، وترأس أكثر من 30 فريق عمل ومجموعات مهنية، وله مجموعة من الإنجازات، وأسهم في حصول القيادة العامة لشرطة عجمان على 86 جائزة محلية وإقليمية وعالمية خلال 2009 - 2020، وتلقى العديد من شهادات الشكر والتقدير والجوائز والميداليات والشارات.

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