صقر غباش رئيساً للاتحاد البرلماني العربي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تسلم رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، رئاسة الاتحاد البرلماني العربي، خلفاً لنظيره من المملكة الأردنية الهاشمية، المهندس عاطف الطراونة. ويجمع الاتحاد، الذي تأسس عام 1974، المجالس البرلمانية، ومجالس الشورى من 22 دولة عربية، بهدف تعزيز اللقاءات والحوار بينها، في سبيل العمل المشترك، وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات التشريعية، وتنسيق جهود المجالس البرلمانية العربية في مختلف المحافل والمجالات والمنظمات الدولية.

وقال غباش، عقب تسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي: «نتطلع إلى أن تمثل المرحلة المقبلة في عمل الاتحاد البرلماني العربي نقطة مهمة، في تطوير وتعزيز العمل البرلماني المشترك وآلياته، بما يتواءم مع التحديات والمتغيرات المتسارعة على المستويين الإقليمي والدولي»، مؤكداً أهمية تعزيز أُطر الدبلوماسية البرلمانية، وتطوير آليات التنسيق، خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم لدى دول وشعوب المنطقة والعالم.

وأوضح أن من أهم أهداف الاتحاد البرلماني العربي، أيضاً، إبراز التعاون والتنسيق، والاتفاق على القضايا والموضوعات والمشكلات، والأخطار التي تهدد العالم العربي في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، ولدى المنظمات الدولية التي يشارك فيها الاتحاد بصفة مراقب، ودعم حقوق الشباب والمرأة والطفل العربي، من خلال تعزيز الأدوار التشريعية والرقابية للبرلمانات العربية، واستثمار ذلك في المحافل البرلمانية والحكومية إقليمياً ودولياً، وتعميق ثقافة حقوق الإنسان، ونشر مفاهيم الديمقراطية النيابية.

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