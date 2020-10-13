الطقس المتوقع في الدولة خلال الأيام القادمة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الأيام القادمة طقسا صحوا إلى غائم جزئيا مع فرصة تكون سحب ركامية على بعض المناطق قد يصاحبها سقوط أمطار.

وأوضح المركز في بيان له حول حالة الطقس خلال الأيام الخمسة المقبلة أن الطقس سيكون" الثلاثاء " صحوا إلى غائم جزئيا على مناطق متفرقة مع فرصة تكون سحب ركامية على بعض المناطق الشمالية والشرقية وعلى البحر قد يصاحبها سقوط أمطار، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، والبحر: متوسط الموج قد يضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وفي يوم "الأربعاء " يكون الطقس غائما جزئيا على مناطق متفرقة مع فرصة تكون بعض السحب الركامية خاصة غربا وسقوط أمطار، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا تنشط أحيانا مثيرة للغبار والأتربة، والبحر: متوسط الموج قد يضطرب أحيانا في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أما طقس " الخميس " فسيكون صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا وتظهر السحب على بعض المناطق الغربية بعد الظهر، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويظل طقس يوم " الجمعة " صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا وتظهر السحب على بعض المناطق الغربية والشرقية بعد الظهر، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويشهد يوم " السبت " طقسا صحوا إلى غائم جزئيا على مناطق متفرقة وتظهر السحب غربا قد تكون ركامية أقصى الغرب، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا، والبحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news