منتدى يناقش دور المؤسسات في مواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ناقش منتدى العمل الإنساني، الذي نظمته هيئة الصحة في دبي، أمس، انعكاسات جائحة «كورونا» على صحة الأفراد والمجتمع، ودور المؤسسات الصحية والأمنية والإعلامية والمجتمعية والخيرية في التعامل مع الأزمات والطوارئ، ومع جائحة «كوفيد-19» تحديداً.

وقال مدير عام الهيئة، حميد محمد القطامي، إن قيمة العمل الإنساني هي التي جعلت المجتمع ينصهر في تكتل واحد تجاه الجائحة، وهي القيمة نفسها التي شكلت أساس خط دفاعنا الأول، وهي أيضاً التي دفعت المجتمع بمؤسساته الحكومية والخاصة، ورجاله وشخصياته ومختلف فئاته وشرائحه، للوقوف صفاً واحداً خلف الهيئة والقطاع الصحي بوجه عام، بكل أشكال الدعم، ما منحنا القوة، وعزز من عزيمة كوادرنا الطبية وإرادتها في مواجهة هذا التحدي العالمي.

وأضاف: «ستذكر الأجيال القادمة بكل فخر واعتزاز، الدور الكبير والفاعل والمميز للجهات الأمنية والشرطية والهيئات والمؤسسات المجتمعية والخيرية ورجال الأعمال والمتطوعين، وكل من دفعته قيمة العمل الإنساني ومسؤولياته تجاه وطنه ومجتمعه، ليكون جزءاً من خط المواجهة مع فيروس اجتاح العالم من دون هوادة». وناقش المنتدى دور المؤسسات التعليمية في تعزيز الصحة النفسية للطلاب أثناء الأزمات، ودور اللجنة العمالية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الحد من تأثير الأزمات على العمال، وانعكاسات وتعامل المؤسسات الصحية مع جائحة «كورونا» وتأثيراتها النفسية على العاملين في القطاع الصحي.

وتطرق إلى مدى تأثير الأزمات والكوارث في الصحة، واستعداد القطاع الصحي للتصدي لتأثيرات جائحة «كوفيد- 19»، ومدى استجابة المؤسسات الصحية للأزمات النفسية للعاملين في القطاع أثناء الجوائح، وكذلك مستوى التدخل السريع، والخطوات الاستباقية الوقائية التي اتخذتها الهيئة، وأهمية منصة التطوع الإلكترونية التي كانت «صحة دبي» قد أسستها في معرض جيتكس العام الماضي، التي ظهرت أهميتها خلال الجائحة، حيث نجحت في استقطاب 4650 متطوعاً ومتطوعة من مختلف المجالات والتخصصات، من بينهم 1232 من الهيئة، وقد تمكن الجميع من تغطية أعمال وأنشطة مهمة في 27 موقعاً على خط مواجهة «كوفيد-19».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news