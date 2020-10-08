حمدان بن زايد: سيرة راشد حاضرة في ذاكرة الوطن وأبنائه

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استذكر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بمناسبة مرور 30 عاماً على رحيله، معدداً جانباً من مناقبه ومسيرته الحافلة بالإنجازات.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «30 عاماً على رحيل الشيخ راشد بن سعيد، ومازالت سيرته حاضرة في ذاكرة الوطن وأبنائه، قائد استثنائي وشخصية عظيمة تركت إرثاً كبيراً ومسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء، سخّر وقته وجهده لنهضة دبي وتطورها، نستذكر في هذا اليوم وقوفه إلى جانب الوالد الشيخ زايد في تشييد صرح الاتحاد الشامخ».

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