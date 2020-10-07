«السلامة الغذائية» تغلق كافيتريا لافتقارها إلى النظافة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قررت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إغلاق كافيتريا «ملك الكرك» في أبوظبي إدارياً، لسوء نظافة المنشأة ووجود حشرات في منطقة التحضير، ما يشكّل خطورة على الصحة العامة.

وأفادت الهيئة بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تكرار العديد من المخالفات المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، منها سوء نظافة المنشأة بشكل عام، وسوء نظافة معدات التقطيع، وعدم توافر مغسلة منفصلة للأغذية، ورصد وجود حشرات في منطقة التحضير، وعدم صيانة الأرفف الداخلية في المطبخ، وغيرها من المخالفات.

وأوضحت أنه رغم تعاقب التفتيش على المنشأة لم يتم التجاوب مع ملاحظات المفتشين المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، وحرر المفتشون ثلاث مخالفات وإنذاراً نهائياً بالإغلاق، خلال الفترة من 22 يوليو الماضي حتى صدور قرار الإغلاق، ولم تقم المنشأة بتصويب أوضاعها واستيفاء الملاحظات الواردة في كل مخالفة.

ولفتت الهيئة إلى أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات، تأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كل المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة، للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

وناشدت الهيئة الجمهور بالتواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية، أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية، من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حتى يقوم مفتشو الهيئة باتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لأفراد المجتمع.

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