شرطة الشارقة تتكفل بسفر 3 محكومات إلى أوطانهن

المصدر: الشارقة ■وام

أفاد مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في شرطة الشارقة، العميد أحمد عبدالعزيز شهيل، بأن المؤسسة تكفلت بإجراءات سفر ثلاث محكومات من كبار السن، شاملة تذاكر السفر، وغيرها، للعودة إلى أوطانهن، واكتمال لم شمل أسرهن، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لفئة كبار السن، الذي يصادف الأول من أكتوبر من كل عام.

ونظّمت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، أمس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، تحت شعار «نزلاؤنا.. صحتكم تهمنا»، اشتملت على عدد من الفقرات الموجهة لموظفي ونزلاء المؤسسة، تنوعت بين برامج رياضية، وورشة حول التغذية الصحية، وفحوص طبية، وساعة خلوة بمكتبة المؤسسة، كما اشتملت على فقرة لم الشمل، وتكريم الشركاء الاستراتيجيين، وعدد من موظفي الإدارة من كبار السن.

وأوضح شهيل أنه تم خلال فقرة «لم الشمل» الإفراج عن ثلاث محكومات من كبار السن، حيث تكفلت المؤسسة بإجراءات سفرهن كاملة من تذاكر وغيرها، للعودة إلى أوطانهن، واكتمال لم شمل أسرهن بهن، وذلك انطلاقاً من دور شرطة الشارقة المجتمعي الرامي إلى تعزيز الترابط الأسري، والمنسجم مع توجهات القيادة.

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