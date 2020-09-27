500 درهم و4 نقاط غرامة سير الشاحنات أثناء الضباب بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قررت شرطة أبوظبي إيقاف حركة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات من السير على طرق إمارة أبوظبي الداخلية والخارجية أثناء تشكل الضباب لحين وضوح الرؤية. وذكرت أنها ستخالف الحافلات المتحركة على الطرقات أثناء تشكل الضباب بالغرامة المالية وقدرها 500 درهم وأربع نقاط مرورية حسب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري وفق المادة رقم 104 «السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية».

وأوضحت أن هذا الإجراء يسهم في تعزيز السلامة المرورية، حفاظاً على الجميع بتجنب وقوع الحوادث ضمن نطاق الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً.

وحثت سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات على الالتزام بقرار منع سيرها أثناء الضباب.

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