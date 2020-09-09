حمدان بن محمد يوجه بإصدار خارطة موحدة لأراضي دبي

المصدر: دبي - وام

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بلدية دبي ودائرة الأراضي والأملاك، بإصدار خارطة موحدة لأراضي الإمارة.

ونوه سموه بمشروعهما المشترك لجمع البيانات وتوحيد قنوات الخدمة للملاك والمستثمرين والاستشاريين، لتوفير الوقت والجهد، وتعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين.

كما أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن مترو دبي شكل إضافة نوعية للبنية التحتية في دبي، وأسهم في تعزيز وجهها الحضاري، وقدم نموذجاً في توفير متطلبات النمو العمراني بالإمارة، وترجم الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في ترسيخ مكانة دبي كمدينة عالمية ومركز لنمط العيش المتقدم، مشيراً سموه إلى أن قطاع الطرق والمواصلات يواكب تطلعات الإمارة، ويشكل عصب التنمية، ويعد مثالاً لقدرة المدن على توفير جودة الحياة لقاطنيها.

وقال سموه: «11 عاماً مرت على إطلاق مترو دبي، كانت شاهدة على مسيرة تنموية متميزة، أساسها العزيمة والريادة، شكل خلالها المترو جزءاً من النهضة العمرانية الحضرية الواسعة التي شهدتها الإمارة، وجعلت منها مدينة دائمة التطور والتجديد، وقدم نموذجاً لنهج دبي في مواجهة التحديات بحلول عملية مبتكرة، ووفق استراتيجيات تستبق المستقبل».

وأضاف سموه: «تدشين مسار 2020 يقود دبي إلى مرحلة جديدة في مسيرتها، ويعكس الطفرة التي بلغتها في قطاع النقل لمواكبة تطلعاتها للمستقبل، ويعد رمزاً للاستدامة والتقدم والابتكار للأجيال الحالية والمستقبلية. رؤيتنا للمستقبل راسخة ولن تثنينا التحديات عن تحقيق أهدافنا».

جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم اجتماع المجلس التنفيذي، الذي عقد أمس، في محطة مترو «إكسبو»، تزامناً مع الاحتفال بمرور 11 عاماً على تشغيل مترو دبي، وتدشين مسار 2020.

وفي إطار تعزيز التعاون والتكامل بين جهود الجهات الحكومية، والارتقاء بالخدمات، وزيادة رضا المتعاملين، وجه سمو ولي عهد دبي بلدية دبي، بالتعاون مع دائرة الأراضي والأملاك، بإصدار خارطة شاملة وموحدة لأراضي دبي، حيث اطلع سموه، خلال الاجتماع، على نتائج مشروعهما المشترك الذي يهدف إلى جمع بيانات تخطيطية وجغرافية ومكانية شاملة لجميع الأراضي في إمارة دبي، وتوحيد قنوات الخدمة للملاك والمستثمرين والاستشاريين، ما يعزز ثقة المستثمرين، ويضمن توفير الوقت والجهد، مع أتمتة جميع الخدمات المتعلقة بالمشروع، وربط الخدمات بين الجهات المختصة، وتقليل التدخل البشري، إلى جانب توحيد رسوم استخراج الخارطة، ما يسهم بنهاية المطاف في الارتقاء بهذه الخدمة الحكومية، وتعزيز ثقة وسعادة المتعاملين والمستثمرين.

وسيستكمل المشروع، خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث سيتم خلاله إطلاق خارطة واحدة على مستوى إمارة دبي، تتضمن بيانات ومعلومات موحدة، من خلال دمج الخرائط التي تصدر من بلدية دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، وجهات الترخيص الأخرى في الإمارة.

وتصدر الخارطة الموحدة عن الجهات المختصة مباشرة، استناداً إلى قاعدة معلومات موحدة، كما تشمل توحيد ترقيم الأراضي، والمعايير التخطيطية للبيانات المستخدمة في الخارطة الشاملة الموحدة، وأتمتة الربط بين الأنظمة الإلكترونية لجميع الجهات، وتوحيد رسوم إصدار الخارطة.

وعلى هامش الاجتماع، استعرضت المستجدات المتعلقة بخطة إعادة فتح المدارس الخاصة ودوام الطلاب، خلال العام الدراسي 2020-2021، في الإمارة، حيث تم تقييم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة فتح المدارس الخاصة بدبي، للتقليل والحد من خطر الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، إضافة إلى مناقشة نماذج التعليم المتاحة، بعد اعتماد هيئة المعرفة والتنمية البشرية مقترح كل مدرسة خاصة في دبي، في ما يخص النموذج التعليمي الأنسب الذي يواكب إمكاناتها، ويلبي احتياجات أولياء الأمور للعام الدراسي الجديد، مع التزامها بالإجراءات المحددة، لإعطاء الخيار لأولياء الأمور والطلاب بمواصلة التعليم بالطريقة التي تتناسب واحتياجاتهم، بما يضمن استمرار العملية التعليمية للأبناء.

وكانت الهيئة قد أقرت ثلاثة نماذج رئيسة لاستقبال الطلبة، لتساعد الفرق الخاصة على مراقبة وتقييم مدى تأقلم واستجابة الطلاب والمدارس للإجراءات المتبعة، وتشمل: نظام التعليم عن بُعْد بشكل كامل، وهو متوافر لجميع الطلبة شريطة التنسيق المسبق مع المدرسة. كما يتاح نظام التعليم في المدرسة بنظام الدوام الكامل. في حين يتمثل النموذج الثالث في التعليم الهجين، حيث يدمج بين نظامي التعليم عن بُعْد، والتعليم بالمدرسة، في أيام متناوبة.

وتتم، حالياً، زيارة جميع المدارس الخاصة مع بدء العام الدراسي بشكل دوري دون توقف، للتأكد من آلية سير الإجراءات والنظام فيها، خلال الفترة المقبلة، وأخذ الإجراءات اللازمة، في حال رصد أي تجاوزات. ومع بداية إعادة فتح المدارس، عملت هيئة المعرفة والتنمية البشرية، بالتنسيق مع المدارس، على إجراء فحوص «كوفيد-19»، لأعضاء الكادر التعليمي والإداري، والعاملين بالمدارس من شركات التعهيد.

وتم تشكيل لجنة مشتركة، تتألف من ممثلين من هيئة الصحة، وبلدية دبي، ومركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، هدفها وضع السياسات والإجراءات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مع معاودة فتح المدارس، ومتابعة مؤشرات الأداء، ونسب الالتزام، ومدى فاعلية سيناريوهات التعلم المختلفة لكل مدرسة، لطمأنة أولياء الأمور، وضمان أقصى درجات الأمان لأبنائهم الطلبة.

ولي عهد دبي:

«مترو دبي جسد رؤية محمد بن راشد، وعزز مكانة الإمارة على المستوى العالمي».

«تمتاز دبي ببنى تحتية عالمية، تعزز تنافسيتها، وتدعم جودة الحياة لقاطنيها».

«التعليم أساس نهضة الأمم، ولن تثنينا الظروف عن مواصلة مسيرتنا في العطاء والعلم».

«حرصنا على وضع إجراءات تضمن صحة وسلامة طلبتنا، ولا تهاون مع أي تقصير في حقهم».

الوضع الوبائي للإمارة

استعرض مركز التحكم والسيطرة، خلال الاجتماع، الوضع الوبائي للإمارة، وأبرز المستجدات المتعلقة بمكافحة فيروس «كوفيد-19» المستجد، ومدى الالتزام بالإجراءات المتخذة، إضافة إلى التركيز على ضرورة نشر الوعي بالتباعد الجسدي، ولبس الكمامات، والمحافظة على الإجراءات الوقائية، والتدابير الاحترازية التي طبقتها الإمارة، خلال الفترة الماضية، والجهود الكبيرة التي قامت بها مختلف الجهات المعنية من القطاعَيْن الحكومي والخاص، والتزام أفراد المجتمع.

الفكر المبدع سيظل الحصان الرابح في مضمار التنمية

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن قطاع الطرق والمواصلات، من أهم مقاييس تطور المدن ورقيها. وقال سموه، في تغريدة على «تويتر»: «نحن نفخر بما حققناه في هذا القطاع من إنجازات تخدم مجتمعنا، وترسّخ مكانة دبي بين مدن العالم.. الفكر المبدع سيظل دائماً هو الحصان الرابح في مضمار التنمية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news