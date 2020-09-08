تسليم «الهوية» إلزامي في حال إلغاء الإقامة أو تغيير كفالة العمل

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أربعة ملايين و670 ألفاً و309 بطاقات هوية خلال العام الماضي، مقابل أربعة ملايين و500 ألف و680 بطاقة في 2018، في حين أصدرت 899 ألفاً و989 بطاقة هوية جديدة خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، بحسب البيانات المتوافرة على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وذكرت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، أنه يتوجب على المقيمين الراغبين في إلغاء تأشيرة إقامتهم في الدولة لغرض مغادرة البلاد، أو تغيير كفالة العمل، تسليم بطاقات الهوية الخاصة بهم إلى الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الإمارة المعنية، التي تقوم بدورها بتسليم بطاقة الهوية إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية التي قامت أساساً بإصدارها.

ويعتبر الحصول على بطاقة الهوية الإماراتية إلزامياً لكل سكان دولة الإمارات بمن فيهم المواطنون الإماراتيون، ومواطنو دول مجلس التعاون الخليجي، والوافدون المقيمون في الدولة، ويُطلب من أي شخص مشمول في نطاق إحدى هذه الفئات التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتجديدها عند انتهاء صلاحيتها.

وذكرت أنه يجب تجديد بطاقة الهوية خلال ثلاثين يوماً من انتهاء صلاحيتها، وفي حال عدم تجديدها يتم فرض غرامة تأخير بمعدل 20 درهماً يومياً، وبحد أعلى 1000 درهم شهرياً، ويتوجب على المتعاملين بعد تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة الهوية التوجه لتقديم طلب بالتجديد، حيث تقوم الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بإرسال إشعار عبر رسالة نصية قبل انتهاء صلاحية البطاقة.

وأتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية للمتعامل المواطن التقدم بطلب لتجديد بطاقة الهوية قبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحيتها، أما بالنسبة للوافدين المقيمين في دولة الإمارات، فيمكنهم فقط تجديد بطاقة الهوية عند تجديد صلاحية تأشيرة الإقامة القائمة، أو عند إعادة إصدارها.

وفي حال فقدان، أو سرقة، أو تلف بطاقة الهوية، فإنه يتوجب على صاحبها الرجوع مباشرة إلى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وطلب إصدار بدل فاقد/‏ أو تالف.

ونوهت البوابة الرسمية لحكومة الإمارات بأنه لا يجوز للمؤسسات أو الشركات حجز بطاقات الهوية الإماراتية الخاصة بموظفيها أو متعامليها أو زوارها، ولا يجوز رهن بطاقة الهوية أو حجزها لدى أي جهة كانت إلا بناء على قرار أو حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة. وفي حال حجز بطاقة الهوية بطرق مخالفة للقانون على المتضرر الرجوع للجهات القضائية.

6 استخدامات للهوية

- إثبات هوية الفرد وتوفير بيانات شخصية دقيقـة عنه.

- الحصول على الخدمات الحكومية في دولة الإمارات.

- المشاركة في التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

- وثيقة سفر للمواطنين الإماراتيين المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

- العبور عبر البوابات الإلكترونية (eGates) في مطارات الدولة.

- الدفع في عدد معين من البنوك والخدمات.

الاستعلام عن طلب بطاقة الهوية

توفر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية عبر موقعها الإلكتروني خدمة تمكن المتعاملين من متابعة حالة الطلب الخاص ببطاقة الهوية سواء كانت معاملة للتجديد أو الاستبدال أو إصدار بطاقة جديدة لأول مرة. وتوفر الهيئة خدمة عاجلة لإصدار بطاقة الهوية، وتسليمها خلال 24 ساعة كحد أقصى، وذلك مقابل تحصيل رسم الخدمة المطلوبة، بالإضافة إلى رسم الخدمة الفورية، وتتوافر هذه الخدمة للمواطنين والمقيمين من دولة مجلس التعاون من كافة الفئات العمرية، وذلك عند: التسجيل لأول مرة، تجديد البطاقات المنتهية، إصدار بدل فاقد أو تالف.

بالنسبة للمقيمين في الإمارات - عدا أبناء دول مجلس التعاون - فتقتصر الخدمة العاجلة «فوري» على حالة استخراج بدل فاقد أو تالف عن بطاقة الهويّة فقط، ويتطلّب الحصول عليها إحضار جواز السفر الأصلي ساري المفعول، وأن تكون الإقامة سارية المفعول أيضاً، حيث تتضمن إجراءاتها إعادة التقاط البصمات والصورة الشخصية.

• 899 ألفاً و989 بطاقة هوية جديدة تم إصدارها خلال الربعين الأول والثاني.

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