عودة موظفي الحكومة في أم القيوين إلى مقار عملهم بنسبة 100%

المصدر: أم القيوين - وام

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين التعميم رقم 7 لسنة 2020 بشأن عودة الموظفين إلى مقار عملهم في الجهات الحكومية بنسبة 100% اعتبارا من يوم غد الثلاثاء 1 سبتمبر 2020.

ونص التعميم على إلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة، على أن تنحصر الاستثناءات للفئات الآتية شريطة ألا تتطلب مهامهم الوظيفية ضرورة التواجد في مقر العمل وهم " الموظفون المصابون بالأمراض المزمنة بحيث يستمر عملهم عن بعد، شريطة تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة، والموظفات ممن يتابعن تعليم أبنائهن في التعليم عن بعد في المرحلة الدراسية من الصف السادس الابتدائي فما دون، شريطة تقديم ما يثبت بأن الأبناء مسجلين في التعليم عن بعد، بالإضافة الى الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن في المنزل من أصحاب الهمم والذي تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة، بناء على تقرير الجهات الصحية المعتمدة في الدولة.

كما نص التعميم على الاستمرار بتفعيل الدوام المرن وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف لضمان تقليل التجمعات والاختلاط مما يحقق التباعد الاجتماعي.

وألزم التعميم كافة الجهات الحكومية بتنفيذ هذه التعليمات مع عودة الموظفين لمقار عملهم وذلك باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين، ومدى جاهزية المكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقاً للتدابير الاحترازية بما يضمن سلامة الجميع.

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