الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام الـ5 المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد في الدولة رطبا مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً شمالاً ويكون غائما جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وقد تتكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، وسرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س، أما البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ويشهد يوم غد الإثنين طقسا رطبا صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية خاصة غرباً ويكون صحوا إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً ، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

أما طقس يوم الثلاثاء يكون رطبا صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية - صحوا إلى غائم جزئياً - وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً وقد تتكون بعض السحب الركامية على الجبال بعد الظهر.

والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س..

والبحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

كما توقع المركز أن يشهد يوم الأربعاء المقبل طقسا رطبا مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً شمالاً – صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً – مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة للغبار نهاراً ، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يشهد يوم الخميس طقسا رطبا صباحاً على بعض المناطق الداخلية - صحوا إلى غائم جزئياً - وهناك فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها أمطار وتميل درجات الحرارة للارتفاع على المناطق الداخلية.

والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً ، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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