فحص 3700 عينه مياه شرب للتأكد من سلامتها بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكدت هيئة كهرباء ومياه الشارقة ارتفاع عدد عينات فحص المياه في مختبر إدارة محطات المياه والتحلية ليصل إلى أكثر من 3700 عينة مياه منذ بداية العام الحالي وحتى الأن، في إطار حرص الهيئة على توفير مياه شرب بجوده عالية تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية.



وبينت الهيئة بأن العينات تم جمعها من المحطات المنتجة للمياه والآبار وخطوط التوزيع والنقل والخزانات في المباني والمراكز الصحية وغيرها من المرافق الحيوية، بهدف مراقبة جودة المياه في الشبكة بشكل مستمر.

وتم جمع العينات من مناطق مختلفة شملت أم فنين والزبير والرحمانية والسيوح والنوف، والمزيرعة، كما تم جمعها من شبكة مدينة الشارقة ومياه التحلية في خطوط النقل والتوزيع.



وبينت أنها تقوم بالرد على أية ملاحظات تتعلق بجودة المياه من قبل المشتركين عبر إرسال فنين مختصين لأخذ العينات المطلوبة وفحصها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حال وجود أي شيء فيها، إذ يتبع للهيئة سبعة مختبرات فنية لمراقبة جودة المياه والحفاظ عليها مزودة بأحدث الأجهزة والكوادر البشرية المؤهلة لمتابعة فحص المياه، والتأكد من جودتها وعذوبتها في كافة مناطق إمارة الشارقة على مدار الساعة.



وأوضحت أنها مستمرة في تطوير أداء المختبر ورفع كفاءته سعيا نحو توفير كافة متطلبات وشروط نظام إدارة الجودة لتأهيل المختبر لمعايير الاعتماد الدولي وتحديث نظام إدارة معلومات المختبر بما يساهم في تفعيل آليات متابعة العمل وحفظ البيانات الخاصة بنتائج التحاليل وإرسال المعلومات لجميع الجهات المختصة في الوقت المحدد عن طريق البريد الالكتروني مع عمل كافة الإحصائيات المطلوبة للاستفادة منها في متابعة جودة المياه بمدينة الشارقة

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