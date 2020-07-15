حمدان بن محمد : رأسنا مرفوع و انجازاتنا مستمرة .. و قيادتنا لا تعرف إلا المركز الأول

المصدر: دبي - وام

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مركز محمد بن راشد للفضاء إن دولة الإمارات تستعد لحدث تاريخي لتكون أول دولة عربية و إسلامية تصل إلى كوكب المريخ .. مشيرا إلى أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" مهمة تطلب الإعداد لها 5.5 مليون ساعة عمل أنجزها فريق يتألف من 200 مهندس و مهندسة من الإمارات.



و أكد سموه أن برامج الفضاء تشكل بوابة للعلوم و بناء العلماء و أن العلم و المعرفة هما السبيل لمستقبل زاهر .. لافتا إلى أن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" جزء من مسعى لغرس ثقافة اللا مستحيل لدى أبناء وبنات الإمارات كما أن هذا المشروع الفضائي الطموح يسهم في ترسيخ موقع دولة الإمارات الرائد في قطاع العلوم والتكنولوجيا وقيادة التحول المعرفي في العالم العربي.



جاء ذلك في فيديو نشره سموه على حسابه الرسمي على " تويتر" أجاب خلاله عن سؤال متكرر تلقاه من عدد كبير من متابعيه وهو " لماذا تذهب الإمارات إلى المريخ؟ وما الغاية من هذه الرحلة التاريخية؟.



و طرح سموه خمسة أسباب تدفع دولة الإمارات للقيام بهذه الرحلة الاستثنائية كأول دولة عربية تذهب للفضاء الخارجي وتوقف سموه عند السبب الأول قائلا : " سنذهب للمريخ لأن برامج الفضاء هي بوابة للعلوم وهي بوابة لبناء العلماء ولا مستقبل لنا بدون العلم .. و لا مستقبل لنا بدون المعرفة".



وجاء في السبب الثاني كما ذكر سموه : "سنذهب للمريخ لأننا نريد أن نغرس في شبابنا وشاباتنا ثقافة جديدة.. بأنه لا شيء مستحيل أمام الإمارات والإماراتيين.. وبأننا إذا عزمنا نفذنا.. وإذا حلمنا حققنا أحلامنا".

و أما السبب الثالث كما أوضح سموه : "سنذهب للمريخ لأن الإمارات تريد أن تكون في مقدمة النهضة العلمية العربية.. رحلة المريخ هي رسالة أمل للعرب جميعاً.. نحن نستطيع أن ننافس العالم في التكنولوجيا والعلم والمعرفة.. والإمارات تقود اليوم التحول المعرفي العربي".

و جاء في السبب الرابع الذي حدده سموه : " سنذهب للمريخ لأن المريخ وسيلة لغاية أكبر.. غايتنا ليست بناء مسبار و إطلاقه.. غايتنا بناء إنسان.. هي رحلة بدأها الشيخ زايد و الشيخ راشد لبناء الإنسان.. و اليوم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يكملان بناء الإنسان بعلمه ومعرفته وقدراته وطموحاته التي تصل للسماء".



و لخص سموه السبب الخامس بالقول : " سنذهب إلى المريخ لأننا نريد أن نبدأ رحلة جديدة في دولتنا.. رحلة الـ 50 عاما القادمة .. 50 عاما مضت في دولة الإمارات.. حيث بدأنا من صحراء بلادنا.. ونريد الـ 50 عاما القادمة أن تبدأ من صحراء المريخ .. لأننا شعب لا يعرف المستحيل.. ولا شيء يمكن أن يقف أمام طموحاتنا العالية".

و أوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ تنطلق في رحلة تستغرق 7 أشهر بسرعة 121 ألف كيلو متر في الساعة لتقطع أكثر من 490 مليون كيلو متر ليصل علم الإمارات و تصل أحلام الإماراتيين إلى الكوكب الأحمر وتكون الإمارات خامس دولة تصل للمريخ.

و عبر سموه عن شكره و تقديره لفريق عمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مؤكدا أن "المهمة نجحت قبل أن تبدأ الرحلة" .. وتمنى لهم التوفيق في خدمة الوطن.. و قال : "رأسنا مرفوع و إنجازاتنا مستمرة.. و قيادتنا لا تعرف إلا المركز الأول".. و أضاف سموه :" تحية للرجال.. تحية للأبطال.. تحية لبنات الوطن المهندسات وصاحبات الإنجازات.. اليوم عيد في دولة الإمارات".

- مل- .

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