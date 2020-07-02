تمديد تأجيل سداد اشتراكات التقاعد لجهات العمل في القطاع الخاص 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وصندوق أبوظبي للتقاعد، تمديد فترة السماح لجهات العمل في القطاع الخاص، الراغبة في تأجيل توريد الاشتراكات التقاعدية عن العاملين فيها، لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من شهر يونيو 2020 وحتى نهاية أغسطس المقبل، دون احتساب أية مبالغ إضافية على هذه الجهات.

ويأتي قرار مَد تأجيل سداد الاشتراكات في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها الدولة لدعم جهات العمل في القطاع الخاص، وتقديم كل التسهيلات الممكنة لها، تماشياً مع توجيهات القيادة، وانسجاماً مع حزمة المحفزات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحسب القرار، سيتم مد تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية لجهات العمل الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات ابتداءً من اشتراكات شهر يونيو 2020، والتي يُستحق تحصيلها في بداية يوليو الجاري، على أن يتم وضع آلية لسداد الاشتراكات التي سيتم تأجيلها خلال الفترة المقبلة، وذلك دون تحميل جهات العمل أية مبالغ إضافية عن فترات التأجيل.

وأكد مدير عام الهيئة محمد سيف الهاملي، أن جهات العمل من أهم الشركاء الاستراتيجيين للهيئة، واستمرار السماح بتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية، يعكس اهتمام الهيئة بمصالح تلك الجهات، خصوصاً في ظل الدور الفعال التي تقوم به مؤسسات القطاع الخاص في إنجاح منظومة العمل التأميني بالدولة.

من جانبه، أكد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد خلف عبدالله الحمادي، أن الصندوق يضع مصلحة جهات العمل المسجلة لديه في مقدمة أولوياته بهدف توفير كل سبل الدعم لتلك الجهات خلال الفترة الراهنة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة، وتماشياً مع الاستراتيجية التي تنتهجها إمارة أبوظبي لحماية كل المؤسسات الحكومية والخاصة من التبعات الاقتصادية التي خلّفها تفشي جائحة «كورونا» المستجد.

وتم فتح باب تلقي الطلبات الجديدة لتمديد تأجيل سداد الاشتراكات، اعتباراً من أمس، إذ يمكن لجهات العمل الراغبة في الاستفادة من قرار التأجيل التقدم بطلبات للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وصندوق أبوظبي للتقاعد، عبر القنوات الخاصة بكل منهما.

فتح باب تلقي الطلبات الجديدة لتمديد تأجيل سداد الاشتراكات اعتباراً من أمس.

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