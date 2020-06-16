الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام الـ5 المقبلة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد ان يسود البلاد يوم غد، طقس رطب صباحاً خاصة شمالاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - وغائم جزئياً أحيانا وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.. و يكون البحر متوسط الموج إلى مضطرب أحياناً خاصةً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان و يشهد يوم الاربعاء المقبل طقسا رطب صباحاً خاصةً شمالاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف - و غائم جزئياً أحيانا وتظهر السحب المنخفضة صباحاً شرقاً.. و الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س..

والبحر متوسط الموج إلى مضطرب خاصةً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

أما يوم الخميس المقبل فيشهد طقسا رطبا مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً خاصة شمالاً – و صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة صباحا شرقاً.. والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س. و البحر متوسط الموج إلى مضطرب خاصةً غرباً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

و يوم الجمعة يتشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالاً – و صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة صباحا شرقاً - تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف خاصة على السواحل..و الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 40 كم/س..و البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

اما يوم السبت المقبل فيتشكل ايضا ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية خاصة شمالاً – وصحو إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب المنخفضة صباحا شرقاً..و الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س.. و البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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