تدريب الكوادر الأمنية يستأنف نشاطه وفق خطة محكمة لتفادي الإصابة بـ"كورونا"

المصدر: محمد فودة - دبي

باشر مركز تدريب الكوادر الامنية بمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية في دبي تقديم خدماته لقطاع الامن الخاص، وفق خطة تدريب تعتمد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعمول بها في المؤسسة لمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، مع اتخاذ الاجراءات الوقائية المعتمدة و ذلك من خلال قياس درجات حرارة الزوار والمتدربين قبل الدخول للمبنى ولبس الكمامات اثناء التواجد داخل المبنى والالتزام بالتباعد الاجتماعي وإلزام موظفي المركز بارتداء غطاء بلاستيكي واق بالإضافة الى الكمامات.

كما جهزت القاعات لاستقبال عدد لا يزيد عن 18 متدرباً للقاعات الكبرى، و12 متدرباً كحد اقصى للقاعات المتوسطة بالإضافة إلى حجز معقد لكل متدرب طيلة فترة التدريب و الحرص على تعقيم القاعات يوميا بعد الانتهاء من التدريب.

بالإضافة إلى إعداد المطاعم والاستراحات بحيث لا تزيد عن 25 متدرباً في كل مرة و اعداد جدول تدريبي لكل فصل توضح فيه فترات الاستراحة لمنع الازدحام و وضع خطة لإجراء الاختبارات بواقع 32 اختبار لكل دفعة و مع مراعاة التباعد الاجتماعي.

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