733 عاملاً يتسلّمون مستحقاتهم في مقار إقامتهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استحدثت محكمة أبوظبي العمالية آلية جديدة لتسليم المستحقات المالية لـ 733 عاملاً في مقار إقامتهم، تماشياً مع استدامة جميع الأعمال عن بُعد بدائرة القضاء في أبوظبي، ضمن الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

وتهدف الآلية إلى التسهيل على فئة العمال ممن لا تتوافر لديهم حسابات بنكية، بما يضمن تسريع إجراءات حصولهم على مستحقاتهم وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم، ومن دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة. وأكدت أن استحداث تلك الآلية يتماشى مع المنظومة المتكاملة لإتمام مختلف العمليات القضائية عن بُعد.

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