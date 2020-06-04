«أبوظبي للتقاعد»: 5 سنوات الحد الأقصى لتقسيط مستحقات «ضم مدة الخدمة»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أبلغ صندوق أبوظبي للتقاعد «الإمارات اليوم» بأن التعديلات الواردة في القانون الجديد بشأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي، حددت خمسة شروط للموافقة على طلب ضم مدة الخدمة للمؤمّن عليه، أولها أن يُبدي المؤمّن عليه رغبته في ضم المُدد قبل انتهاء خدمته، على أن يُرفق بطلبهِ الشهادات والمستندات اللازمة، والثاني تقديم طلب ضم الخدمة للصندوق عن طريق جهة العمل، لا الأفراد، والثالث أن يُسدد المؤمّن عليه مبلغاً يعادل 26% من الراتب الذي تؤدى على أساسه الاشتراكات عن المدة المراد ضمها، على أن يبدأ السداد اعتباراً من تاريخ تقديم طلب الضم، والرابع أن يُسدد المؤمّن عليه كامل تكاليف الضم قبل انتهاء خدمته، والخامس ألا تكون مُدد الخدمة السابقة المطلوب ضمها أُنهيت بسبب من أسباب الحرمان الكامل من المعاش أو المكافأة.

ولا يجوز حرمان المؤمّن عليه أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلّا بقرار تأديبي، وبما لا يجاوز ربع المعاش أو المكافأة، ولا يجوز الحكم بالحرمان من المعاش إلّا عن الأعمال التي وقعت من المؤمّن عليه قبل انتهاء خدمته.

ولفت «الصندوق» إلى ضرورة تقديم ثلاث مستندات رسمية لاستيفاء طلب ضم مدة الخدمة، تشمل صورة عن بطاقة الهوية، وكتاباً من جهة العمل السابقة يبيّن مدة الخدمة وسبب انتهائها، وكتاب الموافقة على الضم وتأكيد سداد المبلغ (للحالات التي كانت تُضمّ من قبل دائرة المالية والخدمة المدنية).

وعلى المؤمّن عليه أن يؤدى كُلفة الضم دفعة واحدة خلال شهر من تاريخ الموافقة على طلبه، أو أن يتقدم بطلب لتقسيطه خلال شهر من تاريخ الموافقة على طلب الضم.

وأوضح أنه يجب أن يسدد المؤمّن عليه القسط الأول خلال شهر واحد على الأكثر من تاريخ الموافقة على التقسيط، لتلافي إلغاء الطلب، مشيراً إلى تحديد القسط بناءً على رغبة المؤمّن عليه، على ألّا يتجاوز عدد الأقساط 60 قسطاً.

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مستندات لاستيفاء طلب «ضم مدة الخدمة»، وخمسة شروط لقبوله.

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