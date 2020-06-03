%36.4 تراجع الحرائق في الدولة من يناير إلى مايو

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفاد قائد عام الدفاع المدني، اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، بأن حملة «داركم أمانة»، التي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني، أسهمت في خفض نسبة حرائق المباني والمنشآت في الدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بنسبة 36.4% مقارنة بما كانت عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

واستمرت الحملة على مدار خمسة أشهر من يناير حتى مايو، وتضمنت مبادرات فرعية عدة، تتمثل في «ثقافة التعامل مع الحريق» والتعريف بطرق الإخلاء، والإجراءات الواجب اتباعها لضمان سلامة المنزل، وطرق الوقاية من حرائق المطبخ، والتعريف بأنواع طفايات الحريق وكيفية استخدامها، واختتمت الحملة أنشطتها بمبادرة «رمضان آمن».

ودعا المرزوقي، أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام بنصائح وإرشادات الدفاع المدني تجنباً لوقوع الحوادث، والاطلاع على برامج التوعية والتثقيف الوقائية التي تزخر بها مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقيادة العامة للدفاع المدني، والإدارات الإقليمية التابعة لها، إلى جانب توفير مستلزمات الوقاية والسلامة في المنزل من طفايات الحريق اليدوية وكاشف الدخان والحرارة، والتعرف إلى طرق استعمالها في حالات الطوارئ.

وطالب الأفراد بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع نقل فيروس كورونا من خلال تطبيق التباعد الجسدي، ومواصلة عمليات التعقيم المنزلي، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة بالدولة خلال فترة التعقيم الوطني، والحفاظ على النظافة العامة لضمان صحة وسلامة أفراد الأسرة.

وأكد المرزوقي، أن الجهود المضاعفة والعمل التكاملي والخطط التوعوية أسهمت في خفض نسبة الحرائق والإصابات والوفيات الناجمة عنها، إلى جانب بث برامج توعية عن بعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مواد إرشادية ونصائح لتعريف أفراد الأسرة والعمالة المساعدة بمصادر الخطر، وكذلك التعريف بمتطلبات السلامة للأطفال، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، إلى جانب التوعية بطرق الحفاظ على سلامة الأجهزة الكهربائية وصيانتها، والتعريف بطرق الحفاظ على سلامة المطبخ، والوقاية من المواد الخطرة، والتعريف بأنواع طفايات الحريق وكيفية استخدامها، وطرق الاستخدام الآمن لأسطوانات الغاز، وسخانات المياه، وكيفية التصرف وقت نشوب حريق.

وأشار إلى أن «داركم أمانة» شهدت تفاعلاً كبيراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبحت عنواناً رئيساً لكل أنشطة الدفاع المدني خلال فترة إطلاق الحملة، محققة أهدافها التوعوية بتفاعل مجتمعي من الأفراد الذين أسهموا في إثراء محتوياتها عبر مشاركاتهم، حيث تضمنت الحملة مسابقات جماهيرية.

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