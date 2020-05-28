المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرار عودة العمل في دوائر حكومة دبي بنسبة 50% اعتباراً من الأحد المقبل (31 مايو الجاري)، وبنسبة 100% اعتباراً من 14 يونيو المقبل، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

حمدان بن محمد: - «دبي قدمت نموذجاً مُلهِماً في كيفية إدارة الأزمات، وإيجاد الحلول لدعم الاقتصاد وحماية الأفراد وتعزيز سلامة المجتمع». - «استثمارنا في الاستعداد للمستقبل آتى أكله أسرع مما كنا ننتظر، وهو ما يبعث على الاطمئنان إلى أننا نسير في الاتجاه الصحيح». - «حماية الموظفين والمتعاملين، وضمان صحة وسلامة أفراد المجتمع في مقدمة أولويات القيادة».

وأكد سموه أن القرار يأتي في إطار الخطة الشاملة لحكومة دبي للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية في الإمارة، مع مراعاة التطبيق الدقيق والكامل للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المُوصى بها من الجهات المعنية، والمعمول بها حالياً في العديد من القطاعات، سواء الحيوية منها - التي لم تتوقف منذ بدء تقييد الحركة - وبقية القطاعات التي استأنفت عملها بنسب متفاوتة خلال الأسابيع الماضية في سياق الفتح التدريجي للأنشطة، بما يراعي المصلحة العامة، دون أي إخلال بصحة وسلامة الأفراد والمجتمع، حيث تبقى الاحتياطات المعلنة قيد التنفيذ بكل دقة وعناية وتحت إشراف رقابي محكم ضمن مختلف المواقع وفي جميع الأوقات.

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن القرار يأتي منسجماً مع النهج الذي اتبعته حكومة دبي منذ بداية الأزمة الصحية العالمية، ويظهر مدى مرونته، بما تضمنه من إطلاق مبادرات واستحداث إجراءات هدفت في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، ومن ثم ركّزت على دعم القطاعات الاقتصادية ومساعدة المتأثرين جراء الأزمة التي ألقت بظلالها على أغلب اقتصادات العالم، في حين مثلت البنية التحتية التقنية عالية الكفاءة والاعتمادية ركيزة مهمة في تمكين دبي من تجاوز الأصعب في هذه الأزمة، حفاظاً على مكانتها العالمية المتميزة كنموذج مُلهم في كيفية إدارة الأزمات وإيجاد الحلول لدعم الاقتصاد وحماية الأفراد وتعزيز سلامة المجتمع.

وشدّد سموه على أن جميع الجهات الحكومية في دبي عليها الالتزام الكامل باتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ التدابير الكافية لحماية الموظفين والمتعاملين، إذ إن صحة وسلامة أفراد المجتمع تأتي في مقدمة أولويات القيادة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد أن حكومة دبي أثبتت خلال الأشهر الماضية، جاهزيتها الكاملة للعمل عن بُعد، ضمن بيئة ذكية تعتمد على تقنيات وبنية تحتية عالية الكفاءة والاعتمادية، إذ لم تتأثر أي من خدماتها الأساسية، رغم الإجراءات الاحترازية وما صاحبها من تقييد للحركة في أوقات محددة.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»: «استثمارنا في الاستعداد للمستقبل آتى أكله أسرع مما كنا ننتظر، وهو ما يبعث على الاطمئنان، ويؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح، ويشجعنا على مضاعفة العمل من أجل تسريع وتيرة التحول الرقمي، لجعل دبي نموذجاً للبيئة الذكية القادرة على تجاوز التوقعات في مختلف الظروف».

العمل من المنزل

أفاد مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، بأن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تضمّنت السماح لبعض الفئات بمواصلة العمل من المنزل، ومنها كبار السن، وأصحاب الحالات الصحية والأمراض المزمنة، وكذلك أصحاب الهمم، والنساء الحوامل، ومن يعانون ضعف المناعة.

وأكد أهمية تشجيع المتعاملين على استخدام الحلول الذكية التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الحكومية، حرصاً على سلامة الموظفين والمتعاملين.

وأضاف أن الدائرة سوف تصدر تعميماً في وقت لاحق إلى جميع الجهات الحكومية حول تفاصيل الترتيبات الخاصة بعودة العمل في دوائر حكومة دبي.

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