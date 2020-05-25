المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت بلدية دبي بأن أسراب الجراد، التي انتشرت في مناطق بإمارة دبي، أمس، جاءت نتيجة موجة الرياح التي شهدتها الإمارة، مؤكدة أن الوضع مطمئن، ولا توجد أية خطورة، فيما تقوم فرق البلدية بمكافحتها على مدار الساعة.

وأكدت البلدية، لـ«الإمارات اليوم»، أن الرياح التي هبت على الإمارة، خلال أول أيام العيد، جاء محملة بالجراد، وأسهمت في انتشاره ببعض المناطق بالإمارة بكميات محدودة.

وذكرت البلدية أن فرق مكافحة الحشرات، الخاصة، بالبلدية تركز في جهودها على المزارع والمرافق الحيوية، مثل المطارات، للقضاء عليه نهائياً، مؤكدة أن الأمور تحت السيطرة، ولا تدعو للقلق.

بالفيديو..أسراب من الجراد تنتشر في مناطق بدبي وفرق البلدية تكافحها على مدار الساعة#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/DHdX6QkHS1 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 24, 2020

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