«معاً نحن بخير» يدعم 8000 طالب في المدارس الخاصة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية«معاً» وعبر برنامجها «معاً نحن بخير» تأهل أكثر من 8000 طالب وطالبة في المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي حتى الآن للاستفادة من الدعم التعليمي الذي تقدمه عبر دفع الرسوم المدرسية السنوية بشكل كامل أو جزئي.

وكانت الهيئة قد أطلقت برنامج الدعم التعليمي بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، عبر فتح باب التسجيل للحصول على الدعم بتاريخ 12 ابريل الماضي، بحيث يستطيع أولياء أمور الطلاب المتضررين مادياً بسبب الأوضاع الصحية والاقتصادية الراهنة التسجيل للحصول على المساعدة في دفع الرسوم المدرسية لأبنائهم في المدارس الخاصة في أبوظبي، وذلك حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي.

وقد تسلمت هيئة معاً آلاف الطلبات المقدمة قبل تاريخ 23 ابريل الماضي، حيث خضعت جميعها لعملية تقييم دقيقة اعتمدت على عدة عوامل منها قيمة الرسوم المدرسية وفقدان الدخل، وتم توجيه العائلات المتضررة بتقديم الوثائق اللازمة التي تثبت فقدان الدخل ومنها الوثائق الرسمية من أصحاب العمل والتقارير المصرفية للثلاثة أشهر الماضية.

ومع إتمام عملية التقييم، من المتوقع أن يقدم برنامج «معاً نحن بخير» المساعدة والدعم لأكثر من 8000 طالب وطالبة في إمارة ابوظبي، بنسبة 60% في أبوظبي و 38% في العين و2% في الظفرة. ويشمل الدعم التعليمي من برنامج «معاً نحن بخير» أكثر من 70 جنسية مختلفة للطلاب ما بين عمر 4 سنوات الى 18 سنة. وستقوم دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي بإبلاغ المدارس التي ستقوم بدورها بإبلاغ أولياء الأمور المستحقين للدعم عن الوضع النهائي لطلبهم، وذلك بتاريخ 4 يونيو 2020 حسب المتوقع.

وقالت رئيسة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي سارة عوض عيسى مسلم: «بصفتنا الجهة الحكومية المسؤولة عن إدارة استراتيجيات تطوير التعليم ومبادراته المتنوعة في إمارة أبوظبي، فإننا ملتزمون بضمان مواصلة كل طالب لمسيرته التعليمية. وبناء عليه، نستمر بالتعاون مع شركائنا لتحقيق هذا الهدف تماشيا مع رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة. إن شراكتنا مع هيئة المساهمات المجتمعية معاً في هذه الحملة تمثل صور الوحدة والتماسك المجتمعي في أبوظبي وتعبر عن روح مجتمعنا في مد يد العون إلى العائلات المتضررة بسبب الظروف الصحية الاستثنائية الراهنة ليستمر أبناؤهم في مواصلة تعليمهم. ونشكر كل من ساهم في البرنامج، ونثمن جهود هيئة المساهمات المجتمعية معاً على ما قدموه من جهود جبارة».

وصرحت مدير عام هيئة معاً سلامة العميمي: «تغمرنا مشاعر الشكر والامتنان لكل أبناء المجتمع الذين قدموا مساهماتهم المالية لدعم أكثر من 8000 طالب وطالبة في دفع الرسوم المدرسية، بالإضافة للجهات الحكومية في أبوظبي التي ساهمت مع برنامج «معاً نحن بخير» بتقديم معدات التعليم الأساسية».

وأضافت العميمي: «أتقدم بالشكر الجزيل للجهات الحكومية التي سارعت في المساهمة بالأجهزة التي ضمنت استمرار تعليم أكثر 4000 طفل ومواكبة الخطة الدراسية للتعليم عن بعد في أنحاء إمارة أبوظبي، فالتعليم حق لجميع الطلاب حتى في الظروف الصعبة الاستثنائية الراهنة، ويسعدنا تقديم الدعم المستمر لشباب المستقبل لأنهم عماد المجتمع وأساسه».

وبالتعاون والتنسيق مع هيئة أبوظبي الرقمية، سارعت 24 جهة حكومية لتوفير أكثر من 4000 جهاز حاسوب تتضمن أجهزة مكتبية ومحمولة بعد إطلاق هيئة “معاً” مبادرة دعم أولياء الأمور المتضررين لمواصلة تعليم أطفالهم عن بعد من خلال توفير المعدات الأساسية من أجهزة الحاسوب.

وقد ساهمت العديد من الجهات الحكومية بالتنسيق مع هيئة أبوظبي الرقمية في المبادرة ومنها المجلس الاستشاري الوطني، وديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، وديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وجهاز الشؤون التنفيذية، ودائرة التعليم والمعرفة، ودائرة الصحة أبوظبي، ودائرة القضاء في أبوظبي، والمؤسسة العامة لحديقة الحيوان والأحياء المائية في العين، ودار زايد للثقافة الإسلامية، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومركز الإحصاء أبوظبي.

وشاركت أيضاً مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وهيئة المنطقة الإعلامية، وهيئة الموارد البشرية، وجامعة خليفة، وكلية الإمارات للتطوير التربوي، والإدارة العامة للجمارك بالإضافة إلى الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان ودائرة البلديات والنقل ومركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.

وقال المدير العام لهيئة أبوظبي الرقمية بالإنابة المهندس محمد عبدالحميد العسكر: «بادرنا بالمشاركة في هذه المبادرة الطموحة انطلاقاً من حرص الهيئة على دعم توجهات أبوظبي نحو التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العالم حالياً، مؤكداً أهمية التعاون بين كافة الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي ودورها في صياغة وتدشين مبادرات مجتمعية مشتركة من شأنها المساهمة في تحويل التحديات إلى فرص، وخلق قيمة مضافة لكافة أبناء وشرائح المجتمع في أبوظبي».

وأضاف: «تهدف هذه المبادرة التي أطلقها برنامج «معاً نحن بخير» لتقديم الدعم لآلاف الأسر المتضررة لضمان استمرار تعليم أطفالهم بهدف تطوير معارفهم واكتساب مهارات جديدة، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة ومع المؤسسات التعليمية في أبوظبي، تمكنا من تنظيم المساهمة بـ 4000 جهاز لدعم العملية التعليمية وضمان استمراريتها بشكل يومي».

ويعتبر برنامج (معاً نحن بخير) هو المشروع الأول للصندوق الاجتماعي لهيئة»معاً«، الذي يعمل بدوره على تمكين المجتمع من المشاركة في مواجهة التحديات الاجتماعية في أبوظبي، حيث يُخوّل الصندوق الاجتماعي كقناة حكومية رسمية لتلقي المساهمات من المجتمع لمواجهة التحديات الاجتماعية الملحة.

ويمكن للمشاركين الراغبين في المساهمة مالياً إرسال رسائل نصية قصيرة إلى 6670 (بقيمة 1000 درهم)، أو إلى 6678 (بقيمة 500 درهم)، أو إلى 6683 (بقيمة 100 درهم)، أو إلى 6658 (بقيمة 50 درهم)، كما يمكنهم الاتصال على رقم 8005-MAAN للتطوع وللمساهمات العينية، أو للمساهمات المالية التي تزيد عن 1000درهم أو إرسال رسائل على الواتس أب على 0543055366، للمساهمات العينية من المعدات والمباني والخدمات والمساهمة بالوقت بالإضافة إلى التطوع من قبل الخبراء.

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