3 آلاف درهم غرامة عدم ارتداء الكمامة داخل السيارة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلن القائم بأعمال رئيس النيابة العامة للطوارئ والأزمات والكوارث، المستشار سالم الزعابي، أن القائمة المحدثة للمخالفات والغرامات والجزاءات الإدارية بناء على قرار النائب العام للدولة رقم 38 لسنة 2020 وتعديلاته للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، نصت على تغريم كل من لا يلتزم بإجراءات الحجر أو العزل المنزلي مبلغ 50 ألف درهم، كما تقرر فرض غرامة مقدارها 3 آلاف درهم على من لا يرتدي الكمامة الطبية داخل السيارة إذا كان يستقلها شخصان أو أكثر.

وتقرر مخالفة كل من لا يلتزم بالحجر المنزلي والحجر في المنشآت الخاصة، أو من يمتنع عن تنفيذ تلك التعليمات بغرامة 50 ألف درهم، وكل من لا يلتزم بتعليمات الحجر أو إعادة الفحص حسب التعليمات والمواعيد المحددة ستفرض عليه أيضاً غرامة قيمتها 50 ألف درهم، مشيراً إلى أن مخالفة كل من يمتنع عن تثبيت التطبيق الذكي لنظام التتبع الإلكتروني للحجر المنزلي بغرامة قدرها 10 آلاف درهم،

وتابع الزعابي: "كما تقرر مخالفة كل من يمتنع عن حمل الوسيلة الإلكترونية الذكية، أو التسبب في إتلافها أو فقدانها، أو تعطيل الشبكة بغرامة قيمتها 10 آلاف درهم مع تحميله قيمة الوسيلة الإلكترونية حال فقدانها أو تلفها، ولكل من يخترق أن التطبيقات أو الوسائل الذكية الخاصة بتتبع حالات الحجر الصحي، او تدمير أو حذف أو إتلاف البرنامج أو النظام أو الموقع الإلكتروني أو الحصول على المعلومات أو البيانات الخاصة بها وبدون وجه حق أو الشروع في أي من تلك الأفعال فستفرض عليه غرامة قيمتها 20 ألف درهم، مع تحميل المخالف قيمة الأضرار، كما تم فرض غرامة قيمتها 10 آلاف درهم على كل من يمتنع عن الإبلاغ عن فقد أو إتلاف أو أعطال التتبع في الوسيلة الإلكترونية الذكية أو الشبكة خلال 24 ساعة، من وقت فقد الاتصال بحاملها .

ولفت المستشار سالم الزعابي، إلى أن مخالفات عدم ارتداء الكمامات الطبية أو القطنية، أو اللثام، في الأماكن المغلقة أو وسائل النقل العام أو المراكز التجارية، أو التجول سيراً أو الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة، وفي وسائل النقل الخاص إذا كان يستقلها شخصان أو أكثر، فقد نصت اللائحة المستحدثة غرامة قيمتها 3 آلاف ، وبالنسبة إلى عدم ارتداء الكمامات في أماكن العمل أو السكن العمالي المشترك مبلغ 5 آلاف درهم للمسؤول عن الشركة و500 درهم للعامل، كما أن كل من لا يراعي مسافة التباعد بين الأشخاص في الأماكن العامة تقرض عليه غرامة قيمتها 3 آلاف درهم، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة التباعد أو يسمح بالازدحام داخل المراكز التجارية أو المطاعم أو المسابح أو الشواطئ أو ما في حكمها تفرض عليه غرامة بقيمة 5 آلاف درهم للمسؤول عن المكان.

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