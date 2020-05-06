«طرق دبي» تنظم أول مختبر ابتكار عن بُعد لتعزيز الخدمات الذكية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أول مختبر رقمي عن بُعد، بحضور 80 مشاركاً وشركات عالمية، أثمر عن 131 فكرة، وذلك لبحث ومناقشة تعزيز التقنيات الذكية لخدمة المتعامل. ويأتي المختبر في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المُتفشي على مستوى العالم.

وقال مدير إدارة تنفيذي الخدمات الذكية بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة أحمد محبوب، إن «تنظيم المختبر يجسّد استجابة الهيئة لتوجيهات حكومتنا باستمرار العمل دون توقف عبر الأخذ بنظام العمل عن بُعد في ظل الظروف التي يمر بها العالم، وإن المختبر شارك فيه أكثر من 80 من قيادات الهيئة والموظفين وعدد من الشركات العالمية مثل (جارتنر) الاستشاري العالمي في التوجهات المستقبلية للتكنولوجيا، و(آر بي بي أي) استشاري مختص في تجربة المتعامل، إلى جانب عدد من الشركات المطوِّرة للتطبيقات الذكية».

وأضاف أن «المختبر اشتمل على محورين أساسيين: الأول هو تجربة المستخدم من حيث سهولة الاستخدام للتقنيات، وتبسيط الإجراءات، والثاني هو الابتكار في الخدمات الذكية، وتضمن استخدام الذكاء الاصطناعي، ومعرفة سلوك المستخدم، وأثمر المختبر عن أكثر من 131 فكرة، من أهمها توحيد تطبيقات الهيئة في تطبيق واحد، وتسهيل وتبسيط إجراءات الدفع وتوحيد المحافظ الإلكترونية، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعبئة طلبات الخدمة، موضحاً أنه تم حصر الأفكار لدراسة جدواها وقابليتها للتطبيق».

وأكد محبوب، أنه توجد خطة لعقد مختبر آخر يتم خلاله التركيز على رحلة المتعامل على مستوى الخدمات، ومختبرات أخرى لاختبارات الجودة بشكل افتراضي، مشيراً إلى أنه تم استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا في عقد أول مختبر من حيث توفير القدرة على تبادل الأفكار وتصويت المشاركين عليها، وغيرها من الخطوات التقنية التي وفرت أجواء تفاعلية سهلة بين الحضور اتسمت بالثراء المعرفي واتساع الآفاق.

• المختبر أثمر عن فكرة لتوحيد تطبيقات الهيئة في تطبيق واحد.

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