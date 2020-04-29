«محمد بن راشد للإسكان» تعتمد 300 موافقة منح وقروض بـ202 مليون درهم

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن إجمالي قيمة موافقات المنح والقروض الإسكانية بلغ 202 مليون درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري (الأشهر الثلاثة الأولى من 2020).

وأوضحت المؤسسة على «إنستغرام»، أمس، أن عدد الموافقات للمنح والقروض بلغ 300 موافقة، تتوزع على خمس خدمات إسكانية، بواقع 212 موافقة قرض بناء مسكن، و14 قرض شراء مسكن جاهز مملوك المؤسسة، و21 قرض شراء مسكن جاهز غير مملوك للمؤسسة، و59 قرض صيانة أو إضافة أو إحلال، إضافة إلى أربع شقق إيجار ميسر.

وكان مجلس إدارة المؤسسة أعلن، أخيراً، الانتهاء من دراسة 47 طلب إعفاء للمواطنين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم بقيمة 17 مليوناً و721 ألف درهم، فيما بلغ إجمالي عدد الإعفاءات في العام الماضي 65 طلباً، بقيمة 22 مليوناً و793 ألف درهم.

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