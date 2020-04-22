5277 من كبار المواطنين والمقيمين يتلقون دعماً فورياً عبر «نتواصل ونحمي»

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

تمكنت حملة «نتواصل ونحمي» - التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، تنفيذاً لتوجيهات قيادة الدولة بتوفير الرعاية والعناية الكاملة لكبار المواطنين والمقيمين في إمارة دبي - من تسجيل أكثر من 5277 من كبار المواطنين والمقيمين، بهدف منحهم الأولوية في استقبال اتصالاتهم بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، وتقديم أفضل الخدمات لهم بسهولة ويسر وقت الحاجة.

وسجلت الحملة 2600 طلب من كبار المواطنين والمقيمين، تتعلق بحصولهم على مواد غذائية أو مواد تعقيم أو طلبات متعلقة بالخدمات الصحية، إضافة إلى طلبات للدعم النفسي، تم توزيعها بشكل فوري على اللجان التي خصصتها الحملة للتعامل مع الطلبات.

أما في الجانب الطبي فتم تسجيل 1330 طلباً، منها 19 طلباً طارئاً تم التعامل معها جميعاً، كما تم توفير الأدوية لـ360 من كبار المواطنين والمقيمين، وتقديم العلاج والرعاية لـ506، وتوفير أجهزة طبية لـ47 منهم، وتم التعامل مع 20 حالة لتسهيل إعداد فحص «كورونا» لهم.

وفي ما يتعلق بالطلبات الاستهلاكية، تم توفير أكثر من 427 سلة غذائية و358 حزمة تحتوي مواد تعقيم، كما يتم توزيع المواد الاستهلاكية يومياً على كبار المواطنين والمقيمين من خلال فريق من المتطوعين تم تدريبه على إرشادات وطرق الوقاية.

كما تلقت الحملة طلبات للدعم النفسي من 101 حالة، يتم التعامل معها وتوفير الاستشارات النفسية والدعم من خلال فريق عمل، وأطباء متخصصين يتحدثون خمس لغات.

ويتولى فريق من القائمين بالرعاية في الهيئة، التواصل بشكل يومي مع كبار المواطنين الذين يعيشون بمفردهم للتعرف إلى احتياجاتهم والاطمئنان عليهم. وتلقت حملة «نتواصل ونحمي» 177 طلباً من مختلف الاحتياجات الاجتماعية والمالية، حيث تم التعامل مع 52 حالة منها، بينما لاتزال بقية الحالات قيد الدراسة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في الهيئة، حريز المر بن حريز، إن الحملة استقطبت إسهامات مالية وتبرعات عينية من جهات ومؤسسات حكومية وخاصة وأفراد.

وبلغ عدد الإسهامات أكثر من مليون و900 ألف درهم، كما تم التبرع بأكثر من 1390 سلة غذائية و1200 حزمة من مواد التعقيم، فضلاً عن خمس سيارات للنقل والتوصيل.