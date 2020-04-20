5 ساعات دوام الجهات الاتحادية في رمضان

المصدر: دبي - وام

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً خاصاً بشأن تحديد ساعات دوام الموظفين في الوزارات والجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك.

وجاء في التعميم أن الدوام الرسمي للوزارات والجهات الاتحادية في شهر رمضان المبارك يبدأ من التاسعة صباحاً وينتهي عند الثانية بعد الظهر باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك، وذلك استناداً إلى قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.

ودعت الهيئة في تعميمها الوزارات والجهات الاتحادية إلى الالتزام بالأحكام الواردة في القرارات والتعاميم الصادرة عن الهيئة ذات الصلة بالعمل عن بُعد في الظروف الطارئة.