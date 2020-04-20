«الوطني» ينهي «التوقف الاحترازي» غداً بأول جلسة «عن بُعد»

المصدر: أشرف جمال -رأبوظبي

يعاود المجلس الوطني الاتحادي، غداً الثلاثاء، نشاطه الانعقادي، بعد توقف دام نحو ستة أسابيع، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة تفشي فيروس «كوفيد -19»، إذ يعقد جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات.

ويسجّل المجلس في جلسته السابعة سابقة برلمانية تاريخية، تتمثل في انعقاد الجلسة «عن بُعد»، بحيث يتاح لجميع أعضاء المجلس حضور الجلسة والمشاركة في مناقشاتها بشكل تفاعلي، من مقار إقاماتهم، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، يديرها رئيس المجلس بحسب جدول الأعمال، ووفقاً لبروتوكول إدارة الجلسات.

ووفقاً لأحكام المادة (11) من الفصل الأول للائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، يعقد المجلس جلساته في مقر عاصمة الاتحاد، واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس أن يعقد جلساته في أي مكان آخر داخل الاتحاد، بناءً على قرار المجلس بأغلبية جميع أعضائه، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ومن المقرر أن يناقش المجلس في جلسته مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، الذي يتكوّن من 98 مادة، تُعنى بتنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والإسهام في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.

ووفقاً للمذكرة النهائية لمشروع القانون، التي اعتمدتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس، يتضمّن مشروع القانون في مواده عقوبات إدارية مغلظة، تصل إلى غرامة خمسة ملايين درهم لمخالفي أحكامه من جمعيات أو أعضاء مجالس إدارات وغيرهم، ورفع الحد الأدنى لمعظم العقوبات المالية المقررة على مخالفيه من 100 ألف إلى مليون درهم.

كما يعطي مشروع القانون الجديد للأجانب والمقيمين الحق في شراء حصص من الجمعيات التعاونية، لا تزيد على 20% من إجمالي قيمتها السوقية، يحوّل هذه الجمعيات إلى كيانات استثمارية وطنية، ويزيد من قدرتها على المنافسة الاقتصادية.

ومن أبرز إيجابيات القانون الجديد، أيضاً، إتاحة المجال أمام الجمعيات التعاونية لفتح فروع لها في أي مكان في الدولة، دون الربط بالإمارة التابعة لها الجمعية، ما يخلق نوعاً من الانتشار والتنافسية بينها وبين كل الكيانات المشابهة، بما يسهم في خفض الأسعار، ويعظّم من قدرتها على الإسهام في المخزون الاستراتيجي للدولة.

«المجلس» يناقش مشروع قانون اتحادي بشأن «التعاونيات».

مشروع قانون جديد يعطي للأجانب والمقيمين الحق في شراء حصص من الجمعيات التعاونية.