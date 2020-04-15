10 مرشحين لـ «محاكاة الفضاء» بينهم 5 مواطنات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء، عن نتائج المرحلة الثانية لمشروع «الإمارات لمحاكاة الفضاء»، وضمت 10 مرشحين من بين أكثر من 100 مُتقدم، وسيتم اختيار اثنين منهم، أحدهما أساسي والآخر احتياطي، ليشكلا معاً الطاقم رقم واحد.

وتأتي هذه المهمة كجزء من برنامج «البحث العلمي الدولي في المحطة الأرضية الفريدة»، الذي يُعرف اختصاراً باسم «سيريوس»، وتتضمن المهمة تجربة لمحاكاة الحياة في بيئة الفضاء، تمتد ثمانية أشهر، وتُجرى في معهد الأبحاث الطبية الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو، وكان المركز فتح باب التسجيل للمشاركة بالبرنامج في فبراير الماضي.

وستركز المهمة على دراسة تأثير العزلة في مكان مغلق فترة زمنية طويلة على الحالة النفسية والجسدية الوظيفية للإنسان، وذلك في إطار استراتيجية «المريخ 2117» التي أطلقتها دولة الإمارات بهدف دعم الأبحاث للقيام برحلات مستقبلية طويلة لاستكشاف الفضاء.

واشترطت المُشاركة في البرنامج أن يكون المُتقدم مواطناً، يراوح عمره بين 25 و55 عاماً، مع إتقان التواصل باللغة الإنجليزية، فيما ستكون الأفضلية بين المتقدمين للمتخصصين في مجالات: علم الفيزياء أو الأحياء، الطب الشرعي، علم النفس، هندسة الميكانيكا وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات.

وكشف مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، عن نتائج هذه المرحلة التي ضمت خمس نساء من المرشحين، بينهن أصغر المرشحين عمراً، التي تبلغ 25 عاماً، فيما أكبر المرشحين سناً رجل يبلغ 40 عاماً، وأظهرت القائمة أن جميع المرشحين قادمون من خلفيات مهنية متنوعة، شملت الهندسة والطب والعلوم.

وقال مدير عام المركز، يوسف حمد الشيباني: «لقد قطعت الإمارات شوطاً كبيراً في مجال البحث واستكشاف الفضاء، بفضل الرؤية بعيدة المدى للقيادة، التي تعد الدافع الأساسي في مواصلة تطوير إمكاناتنا المحلية، والتقدم نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال المشاركات في المشروعات العالمية بحجم مشروع سيروس 20/‏‏‏‏21».

وأضاف أن «مشروع محاكاة الفضاء يمثل أهمية كبيرة، كونه منصة فريدة على مستوى عالمي تفسح لنا المجال للعمل مع نخبة الخبراء العالميين في مختلف المجالات التي تتضمن مجال الصحة والعلوم والتكنولوجيا وغيرها من المجالات، وتلك الخبرات من شأنها تحصين برامج الفضاء للإمارات للسنوات المقبلة».

ومن المقرر أن يخضع المرشحون الـ10 لفحص طبي، وقياس مستوى لياقتهم البدنية، والتأكد من أنهم لا يعانون مرض مزمن، ثم يخضعون لاختبارات نفسية من خلال مقابلات ستُجرى معهم عن بعد، وتتنوع هذه الاختبارات بين قدرة المرشحين على العمل الجماعي، وقياس مدى التزامهم بالتعليمات، وقدرتهم على البقاء هادئين عند تعرضهم للضغط، بجانب مدى قدرتهم على إدارة الوقت بفعالية، إلى جانب اختبارات أخرى.

وبعد انتهاء هذه الاختبارات ستُجرى المقابلات النهائية للمرشحين مع فريق يضم خبراء من مركز محمد بن راشد للفضاء في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، ليتم بعدها اختيار الطاقم رقم واحد المكون من شخصين، أحدهما أساسي والآخر احتياطي.

مهارات مطلوبة للمهمة

أكد مدير برنامج «المريخ 2117» في مركز محمد بن راشد للفضاء، عدنان الريس، أن جميع المرشحين الذين تم اختيارهم للقائمة الأولية لـ«مشروع الإمارات لمحاكاة الفضاء»، من ذوي الكفاءة والثقافة العالية، خصوصاً في ما يتعلق بالمهارات المطلوبة للمهمة.

وقال «إننا قادرون على تخطي التحديات المرتبطة بالمهمة، ونتطلع إلى اختيار أعضاء الطاقم النهائي من هذه المجموعة من المرشحين الموهوبين، كون خبراتهم الواسعة وتجارب أفراد الطاقم الآخرين المُختارين للمهمة، ستسهم في تحقيق أهداف استراتيجية (المريخ 2117)، وتمكننا من مواجهة تحديات أكبر في غمار رحلتنا لاستكشاف الفضاء».

- المرشحون سيخضعون لاختبارات بدنية ونفسية قبل المقابلة النهائية في مايو.