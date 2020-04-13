«أبوظبي للتقاعد»: صرف المعاشات التقاعدية 19 أبريل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن صندوق أبوظبي للتقاعد تقديم موعد صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين، ليكون يوم 19 أبريل الجاري، بدلاً من يوم 26 من الشهر نفسه، وهو الموعد المعتاد لصرفها.

وأكد الصندوق أن التبكير بصرف المعاشات يأتي في إطار الحرص على التيسير على المتقاعدين والمستحقين وتلبية احتياجاتهم، قبل حلول شهر رمضان المبارك، وكذلك حماية المتقاعدين من كبار المواطنين من أي تزاحم، في ظل الظروف الحالية، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها جميع مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس «كورونا» (كوفيد-19).

وأكد الصندوق أنه تم الانتهاء من التجهيزات الإدارية والفنية والتقنية، لصرف معاشات شهر أبريل، البالغة قيمتها 236 مليون درهم، لما يقارب 18 ألف مواطن من المتقاعدين والمستحقين، عبر نظام العمل عن بُعد، بسرعة ودقة الدوام الاعتيادي نفسها.

وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، خلف عبدالله رحمة الحمادي، أن الصندوق يقدم خدماته بما يتماشى مع تلبية متطلبات المتعاملين، لافتاً إلى أن مواعيد صرف المعاشات في الصندوق تتسم بالمرونة حسب الحاجة بمختلف المناسبات.

وأكد الحمادي أن الصندوق يقدم 19 خدمة إلكترونية لمختلف الفئات.