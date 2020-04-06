محمد بن راشد: إذا احتجنا إلى تغيير منظومة العمل الحكومي.. سنفعل من دون تردد

المصدر: دبي - وام

أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن دولة الإمارات ماضية في تحقيق تطلعاتها ومشروعاتها الوطنية، وفق ما تم التخطيط له، واستمرار العمل لتوفير أرقى سبل جودة الحياة لسكانها ومواطنيها، من خلال الخدمات والمبادرات النوعية وذات القيمة المضافة في مختلف القطاعات، بهدف إحداث تأثير إيجابي وحقيقي في الحياة اليومية للمواطن.

جاء ذلك، خلال ترؤس سموه أمس، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي عن بُعد، حيث قال سموه: «فخورون بالمرونة والجاهزية اللتين تتعامل بهما حكومة الإمارات مع التطورات.. خدماتنا مستمرة وعلى مدار الساعة».

وأكد سموه: «لا نعرف التوقف ولا نحب الراحة.. اليوم وكل يوم نتعلم أشياء جديدة.. نحسّن من خدماتنا.. ونطوّر أدواتنا لخدمة المواطنين»، مضيفاً سموه: «قيمة العمل الحكومي الحقيقية هي بما نضيفه للوطن ولحياة أبناء الوطن والمقيمين، وفي ظل الظروف الحالية نريد الوصول إلى الناس بشكل أكبر.. ندعمهم ونسهل الخدمات لهم».

كما قال سموه: «الحياة تتغير بشكل سريع، ولكن العطاء مستمر في منازلنا.. وفي مؤسساتنا.. وفي كل بقعة على هذه الأرض.. ولو احتجنا إلى تغيير منظومة العمل الحكومي.. سنفعل ذلك من دون تردد».

واطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في بداية الاجتماع على عرض من الوزراء للإحاطة حول آخر مستجدات الإجراءات المتخذة في الحكومة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

واستعرض سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مستجدات الإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى وزارة الخارجية والتعاون الدولي للتواصل مع المواطنين خارج الدولة، وضمان رجوعهم بسلام لأرض الوطن، كما تطرق سموه إلى أوضاع السلك الدبلوماسي والقنصلي لدولة الإمارات في عدد من الدول في ظل الجهود العالمية المبذولة لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، إلى جانب دعم دبلوماسية الدولة الخارجية لتحقيق الاستقرار.

وتحدث وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عبدالرحمن بن محمد العويس، عن مستجدات الوضع الصحي في الدولة، والجهود التي تبذل في مختلف القطاعات الصحية في الدولة للتعامل والحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

وأكد العويس أن الوزارة، بالتعاون مع شركائها تعمل على تسخير الإمكانات والطاقات للنهوض بالخدمات ومواجهة التحديات، مشيراً إلى أن الإمارات قادرة على التعامل مع أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا، بفضل دعم قيادة الدولة وتضافر جهود الجهات الحكومية والصحية، ما يمثل دليلاً على كفاءة الإجراءات الصحية وقوة النظام الصحي في الدولة. وقال «نحن نعمل بروح الفريق الواحد، ومبدأنا الثابت هو أن كل ما يمس صحة البشر لا مجال للتهاون معه».

كما استعرض وزير التربية والتعليم حسين بن إبراهيم الحمادي، مستجدات العملية التعليمية، وعرض الآلية التي اعتمدتها الوزارة للامتحانات النهائية وتقويم الأنظمة التعليمية في الدولة، ونتائج تقييم تجربة التعليم عن بُعد، إضافة إلى تكريس التقنيات الحديثة لتأدية أدوار الطواقم التدريسية على أكمل وجه.

وذكر وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، أن الخطط الاقتصادية التحفيزية التي تم اعتمادها على المستويين الاتحادي والمحلي بقيمة إجمالية حتى الآن 126.5 مليار درهم، من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تخفيف الأثر عن القطاعات الاقتصادية المتضررة وضمان استمرارية الإنتاج واستدامة الأعمال. ويُعد قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام الحكومة عند التعامل مع حزم التحفيز المعلنة، ويعمل حالياً البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الشركاء من الجهات الاتحادية والمحلية، على تحديد وقياس الآثار المترتبة على قطاع ريادة الأعمال والحلول المطلوبة لخفض كلفة ممارسة الأعمال وتمكين القطاع من التعامل مع التحديات التي تفرضها الأزمة الراهنة. إلى جانب ذلك، فإن اللجنة المؤقتة المشكلة من مجلس الوزراء للتعامل مع الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الوطني، تعمل في الوقت الراهن لاقتراح مزيد من التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية للأزمة على الموارد البشرية والقطاع الاقتصادي. واستعرض وزير الطاقة والصناعة، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، جهود الوزارة للتنسيق مع القطاع الصناعي في الدولة.

وقال: «الإمارات توجد فيها قطاعات صناعية واعدة، ولدينا كل الفرص والإمكانات للمحافظة على التنويع الاقتصادي».

وأضاف: «تعمل الوزارة بتنسيق مستمر مع الجهات المعنية أعضاء المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة، على التقييم المستمر لقدرات الإنتاج المحلي الحالية لصناعتنا الوطنية، وقدرتها المستدامة على إمداد الأسواق بالمنتجات الضرورية».

وأوضح أنه يوجد أكثر من 500 مصنع للمواد الغذائية والمشروبات، مسجلة لدى الوزارة من مختلف إمارات الدولة، تعمل بطاقاتها الإنتاجية لسد حاجة الأسواق ومنافذ البيع المحلية، وأيضاً التصدير إلى أسواق مختلفة، كما يوجد ما يقارب 70 مصنعاً وطنياً، مسجلة لدى الوزارة مما سخرت إمكاناتها لدعم القطاع الطبي بالمنتجات الضرورية، من أدوية ومستلزمات طبية ومحاليل طبية وغازات طبية كالأوكسجين، وغيرها. وتوجد خطة مستقبلية بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ودوائر الصحة في الدولة، بالعمل على تعزيز دور المصانع الوطنية في دعم منظومة القطاع الصحي وسد أي فجوات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف المزروعي: «أبدت مصانعنا الوطنية مرونة جيدة في التعامل مع متطلبات المرحلة، ورأينا بعض المصانع التي بدأت باستخدام الطباعة الثلاثية في صناعة بعض المستلزمات الطبية، وهو ما يتوافق مع توجهات الدولة وسياسة الإمارات للصناعات المتقدمة».

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، علي بن حماد الشامسي، أن الزوّار والمقيمين محل اهتمام، وهم جزء من مجتمع الدولة وسنستمر في تقديم الدعم اللازم لهم، ونعمل نحو تخفيف آثار التدابير الاحترازية التي اتخذت على المستوى الدولي، خصوصاً في ما يتعلق بـ«تعليق حركة الطيران».

واستعرض النتائج المترتبة على وقف إصدار التأشيرات، مؤكداً أن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية مستمرة في رعاية مصالح متعامليها، وتقديم خدماتها بأعلى مستويات الجودة.

نائب رئيس الدولة:

«الحياة تتغير بشكل سريع، ولكن العطاء مستمر في كل بقعة على هذه الأرض».

«فخورون بالمرونة والجاهزية اللتين تتعامل بهما حكومة الإمارات مع التطورات».

«قيمة العمل الحكومي الحقيقية هي بما نضيفه للوطن ولحياة أبناء الوطن والمقيمين».

«اليوم وكل يوم نتعلم أشياء جديدة.. نحسّن من خدماتنا.. ونطور أدواتنا لخدمة مواطنينا».

«في الظروف الحالية.. نريد الوصول إلى الناس بشكل أكبر.. ندعمهم ونسهل الخدمات لهم».

ضوابط وشروط استخدام تقنية المعلومات

اعتمد المجلس إصدار قرار اللائحة التنفيذية للقانون في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، التي تتضمن ضوابط وشروط استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة ورفع مستوى جودتها.

إعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام

اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته عدداً من القرارات والمبادرات في إطار الإجراءات الاحترازية الوطنية للتعامل مع فيروس كوفيد 19، حيث وجه بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات وتجديد الهوية من دون غرامات حتى نهاية العام الجاري.

كما وجه وزارة الطاقة والصناعة بالعمل مع عدد من المصانع المحلية، لدعم القطاع الصحي وتوفير المستلزمات الصحية له.

واعتمد المجلس عدداً من القرارات والتشريعات، منها إصدار قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، الذي يهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها في شأن جمع التبرعات، وتنظيم إطار منح التصريحات وشروطها، والسلطات المختصة بطلبات منح التصاريح، وتنظيم وسائل جمع التبرعات وتصنيفها، إلى جانب الإشراف والمراقبة وتنظيم الجزاءات الإدارية والعقوبات المترتبة على مخالفة القانون.

واعتمد المجلس أيضاً إصدار قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية، الذي تم تحديثه لمواكبة المستجدات في مجال الصحة النفسية والمفاهيم الحديثة، بحيث يراعي حقوق المريض النفسي ومتطلبات توفير الخدمة الصحية المناسبة له وفقاً لاحتياجاته وظروفه، مع التأكيد على أهمية أن تكون هذه الخدمات وفق أفضل المعايير الصحية التي تنطبق على مزاولي المهنة أو المنشآت الصحية التي تقدم هذه الخدمات، وكذلك الجهات الأخرى التي تتعامل مع المريض النفسي.

واعتمد المجلس إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في الدولة إلى أفضل المستويات ووفقاً للمعايير المعمول بها عالمياً، وتعزيز التزام المنشآت الصحية وتنظيم عملها والرفع من مستوى خدماتها، حيث توحد اللائحة القواعد التنظيمية لجميع المنشآت الصحية الخاصة في الدولة، وتعزيز الرقابة عليها بفضل الأحكام التفصيلية التي يتضمنها والمتعلقة بجوانب عدة من نشاط هذه المنشآت.

واطلع المجلس على طلب المجلس الوطني الاتحادي الموافقة على مناقشة موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة».