برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يوجه بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء عن بُعد، والذي تم خلاله إقرار مجموعة من القرارات والتسهيلات، بالإضافة الى توجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام، وذلك وفقاً لما نشره سموه في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

حيث قال سموه: "عقدنا اليوم اجتماعنا الثاني لمجلس الوزراء عن بُعد.. أقررنا خلاله مجموعة من القرارات والتسهيلات.. بالإضافة لتوجيه الجهات بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتى نهاية العام.. وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة.. وتوجيه المصانع بدعم احتياجات القطاع الصحي في الدولة".

وتابع سموه: "كما تابعنا خلال الاجتماع الآليات الاحترازية الجديدة وآليات استمرار الأعمال الحكومية.. واعتمدنا مشروع القانون الاتحادي للصحة النفسية.. واللائحة التنفيذية لمنشآت القطاع الخاص الصحية بهدف رفع مستوى جودة خدماتها.. ولائحة أخرى بشأن استخدام تقنية المعلومات في المجالات الصحية".

وأضاف سموه في تغريدة أخرى: "تتحرك دولة الامارات اليوم كفريق واحد.. وتتعاون كأسرة واحدة.. ويساند الجميع أعمال الجميع لعبور هذه الفترة الاستثنائية التي يمر فيها العالم.. نحمد الله على هذه الروح الطيبة.. ونحمد الله على هذا البلد الآمن.. ونحمد الله على هذا الشعب المتعاضد والمتكاتف".