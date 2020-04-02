إجلاء المواطنين من الدول الموبوءة بكورونا استغرق 4 ساعات

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

كشف تقرير برلماني، أن عمليات إجلاء المواطنين من المناطق الموبوءة في الخارج لم تستغرق سوى أربع ساعات من صدور قرار الدولة بإجلاء الرعايا من أي مكان في العالم، تطبيقاً لإجراءات الخطة الوطنية لمكافحة الأوبئة والجائحات، والتي نفّذتها الدولة بشكل استباقي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس (كوفيد – 19) المعروف باسم «كورونا»، مؤكداً أنه وفقاً للخطة، حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع سبع مهام رئيسة لأعضاء فرق الاستجابة السريعة (فرق إدارة الأوبئة) للتعامل مع بلاغات الاشتباه أو الإصابات بالفيروس داخل الدولة.

وذكر التقرير أن الخطة الوطنية التي تطبقها الدولة لمكافحة الأوبئة والجائحات، تمر بأربع مراحل بدأت بـ«الاستعداد، تلتها مرحلة الإنذار، ثم مرحلة الاستجابة، وأخيراً مرحلة التعافي».

وتفصيلاً، أفاد تقرير برلماني للمجلس الوطني الاتحادي، بأن الدولة وضعت أربعة محاور رئيسة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع مستجدات فيروس كورونا المستجد، تشمل «تقليل خطر التعرّض للحالات الإيجابية، وقف حركة المسافرين خارج الدولة، الاكتشاف المبكر للحالات الإيجابية واحتواءه، التأكد من التحري للمخالطين وفحصهم ومتابعتهم».

وأشار التقرير الذي قدّمته وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى المجلس، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع «كورونا»، تضمّنت منذ بداية انتشار الفيروس خارج الدولة، خطة إعلامية متكاملة لتوعية الجمهور والجهات المختلفة، تشمل: توعية المجتمع بالمرض وكيفية الوقاية منه، توعية المسافرين بالأعراض التي قد تظهر عليهم وكيفية الوصول للمراكز الصحية، توعية العاملين في القطاع الصحي، وكذلك توعية المؤسسات بالإجراءات المطلوبة للوقاية من المرض.

وأوضح أن الدولة استبقت دخول الفيروس بعدد من الإجراءات الاحترازية، والتأكد من الجاهزية للاستجابة، ولاسيما في القطاع الصحي من خلال تعزيز آلية الاشتباه والتبليغ عن الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بالفيروس، والتأكد من توافر المخزون الاستراتيجي الطبي اللازم للتعامل مع احتمالية انتشاره من غرف عزل، وأدوات فحص وحماية شخصية وطبية، مع تعزيز إمدادات المطارات والمنافذ الحدودية بكل مستلزمات الكشف عن الحالات والتعامل معها، بالإضافة إلى التأكد من عدم تأثر الخدمات الصحية المقدمة للجمهور، وأخيراً وضع آلية تدريجية لتعامل المؤسسات الأخرى (المدارس والمؤسسات الحكومية والخاصة) مع مستجدات الوضع الوبائي.

وتحدث التقرير عن الإجراءات التي اتخذها القطاع الصحي في الدولة، مع بداية انتشار الفيروس في الخارج، وتحديداً في جمهورية الصين، إذ أكد أنه بناء على تفعيل الخطة الوطنية للأوبئة التي تصيب الإنسان، تم رفع جاهزية المنشآت الطبية في الدولة من خلال تخصيص غرف عزل طبية مهيأة في المنشآت الطبية بالقطاعين الحكومي والخاص، وتخصيص فنادق على مستوى الدولة لرفع الطاقة الاستيعابية للحجر الصحي متى استدعت الحاجة.

وأكد على رفع جاهزية المختبرات المؤهلة لعمل الفحوص الفيروسية في المؤسسات الحكومية، وتوفير المستلزمات الوقائية الشخصية من الأمراض المعدية لمقدمي الرعاية الصحية في القطاع الصحي، ورفع حالة الاستعداد في جميع مطارات الدولة وشركات الطيران الوطنية، حيث تواجدت الفرق الطبية وأجهزة الكشف الحراري في المطارات، بالإضافة إلى تقديم الدعم الخاص بعملية إجلاء رعايا الدولة من المناطق الموبوءة خلال أربع ساعات من صدور أي قرار بذلك.

ولفت التقرير إلى أنه بسبب البعد الاستراتيجي للعلاقة الخاصة مع جمهورية الصين الشعبية، نفذت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إجراءات استباقية بالتنسيق مع الشركاء لإجلاء المواطنين الموجودين خارج الدولة، عن طريق مركز العمليات الوطني الذي يعمل على مدار الساعة لضمان سلامة المجتمع من خطر انتشار الفيروس.

وتطرّق التقرير البرلماني إلى تفعيل الخطة الوطنية للتعامل مع الاوبئة التي تصيب الإنسان، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تقوم بمواجهة الأوبئة والجائحات داخل الدولة اعتباراً من ظهور بوادرها، بهدف احتوائها والحد منها وتقليل الآثار الصحية على الفرد والمجتمع، مضيفاً أن تنسيق الجهود الصحية يتم بين كل الجهات المستجيبة للطواري لمواجهة الأوبئة، لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية بالدولة، من خلال استراتيجية موحدة للتعامل مع خطر الأوبئة والجائحات التي تصيب الإنسان.

ووفقاً للتقرير تسعى خطة مكافحة الأوبئة، إلى تحقيق أهدافها من خلال أربع آليات رئيسة: أولاها الإعداد والتنسيق الجيد بين كل الوزارات والهيئات الاتحادية والجهات المحلية لمواجهة تفشي الأوبئة، والثانية تحديد آلية اتخاذ القرار والتواصل أثناء انتشار الأوبئة، ثم توضيح الأدوار والمسؤوليات الرئيسة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع كجهة قيادية وللجهات المساندة، وأخيراً الاستخدام الأمثل للموارد والامكانات المتوافرة.

وأكد التقرير البرلماني، أهمية الدور الذي تقوم به فرق الاستجابة السريعة (فرق إدارة الأوبئة) في كل إمارة، ولخّصه في سبع مهام، هي: «مراقبة الوضع الصحي وتحليل المخاطر وفق المعلومات المقدمة من فرق الترصد الوبائي ومن المصادر المعنية الأخرى، وضع الخطة المحلية للتحري الوبائي وإدارة الوباء ووضع التدابير المناسبة لاحتواء الوباء مع إشراك القطاعات المعنية، تحديد الإمكانات المطلوبة لإدارة الوضع والعمل على توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية».

وشملت قائمة المهام السبع «تنفيذ الموجهات الوطنية والخطط الوقائية وتدريب الكوادر المحلية، تقييم مواءمة خطط العمل وكفاءة تطبيق الموجهات الوطنية محلياً، متابعة وتقييم أداء مكافحة الحدث الصحي وقياس التأثير الصحي للحدث، رفع التقارير الدورية وتقارير الأحداث الطارئة للإدارة المحلية ولإدارة الطب الوقائي».



الخطة الوطنية لمكافحة الأوبئة

حدد التقرير البرلماني أربع مراحل تمر بها الخطة الوطنية لمكافحة الأوبئة والجائحات، حسب مفهوم العمليات، تبدأ بمرحلة الاستعداد، تليها مرحلة الإنذار، ثم مرحلة الاستجابة، وأخيراً مرحلة التعافي.

وأشار إلى أن الإجراءات التنفيذية للخطة تشمل ثماني آليات رئيسة لمراقبة الوضع الصحي وترصد المخاطر الصحية، تضم: «تقييم المخاطر، مراجعة الخطط والموجهات الفنية للتشخيص والعلاج والوقاية والتحكم، تطوير المقدرات المختبرية، تطوير المقدرات البشرية، تطوير إمكانات العزل والحجر الصحي، تطوير البروتوكول الوطني للإبلاغ عن الأحداث ذات التأثير على الصحة العامة وتعميمه، تعزيز خطة التثقيف والتوعية الصحية، تعزيز الاتصال دولياً وإقليمياً من خلال مركز الاتصال الوطني للوائح الصحية الدولية».