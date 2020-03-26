17 فئة مستثناة من "تقييد الحركة" أثناء "التعقيم الوطني"

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

مع دخول برنامج التعقيم الوطني حيز التنفيذ، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات الخاصة بمستجدات فيروس كورونا المستجد، عن استثناء 17 فئة من قرار تقييد الحركة خلال تنفيذ البرنامج، والذي يتم تنفيذه بإشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، ويتطلب تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو، فب الفترة من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً من أيام الخميس والجمعة والسبت "26 و27، و28 مارس الجاري"

وأوضح العميد عبد العزيز عبدالله الأحمد، من وزارة الداخلية، خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدت اليوم، " أنه خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم سيتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو والترام، ويستثنى من ذلك وسائل النقل الخاص مثل سيارات الأجرة وشركات النقل والتوصيل الخاصة، فيما أكد أن المطلوب من الجميع مواطنين ومقيمين وزوار البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية".

وقال: يستثني عددا من فئات العاملين في القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية، وقطاع الطيران المدني، وقطاع المطارات، وقطاع الجوازات، والقطاع المالي والمصرفي، وقطاع الإعلام الحكومي، وقطاع الخدمات الذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية.



وأكد أن منافذ بيع المواد الغذائية مثل الجمعيات التعاونية والبقالات و"السوبرماركت" بالإضافة إلى الصيدليات ستستمر في تقديم خدماتها للجمهور على مدار الساعة، محذرا من اتخاذ الإجراءات الرادعة وتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات العليا في الدولة ومنها الغرامة والسجن للمخالفين وفقاً للتشريعات العقابية الصادرة.