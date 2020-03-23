السماح للحضانات بإعارة موظفيها للعمل لدى ذوي الأطفال

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

اعتمدت دائرة التعليم والمعرفة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، مبادرة لإصدار تصاريح عمل مؤقت لموظفي الحضانات خلال فترة التعليق، حيث مكنت مالكي الحضانات من إعارة موظفيهم رسمياً، خلال تلك الفترة عبر مكاتب «تدبير» لأولياء الأمور، أو جهات عمل أخرى، على أن ينقل راتب الموظف ومخصصاته، حسب عقد الإعارة، للجهة أو الشخص المعار.

وأوضحت الدائرة، في تعميم وزعته على الحضانات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن فترة تعليق الحضانات غير محددة، لذا جاءت خدمة تصاريح العمل الجزئي خياراً مؤقتاً لدعم الحضانات والعاملين بها.

وحددت الدائرة ثلاث خطوات لمالكي الحضانات الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة، شملت حصر عدد الموظفين مع مسمياتهم الوظيفية ورواتبهم في ملف «حصر الموظفين» المرفق، وإعادة إرسال الملف بعد استكماله للدائرة، وتجهيز ملف لكل موظفة ترغب في الانضمام لمبادرة تصريح العمل المؤقت، يشمل كل ما تم تحديده في ملف البيانات المطلوبة، والانتظار لمدة أسبوع حتى يتم تحديد مكتب «تدبير» المخصص لتلقي الطلبات، وتزويدهم بملفات الموظفين الراغبين في الاستفادة من المبادرة.

وبيّنت الدائرة في التعميم أن رسوم كلفة إصدار تصريح العمل الجزئي لكل موظف تبلغ 500 درهم، كما أن الانضمام للمبادرة لا يعني نقل الكفالة، حيث إن إصدار التصريح لا يحتاج إلى ذلك، مشيرة إلى أن تحمّل مكاتب «تدبير» للراتب الكامل للموظف خلال فترة العمل الجزئي، يخضع للاتفاق مع المراكز، بجانب ضرورة الاتفاق مع المراكز لإعادة الموظف في أي وقت، عند إعادة الحضانات للعمل.