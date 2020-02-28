«الشؤون الإسلامية» تفتح التسجيل للحج عن طريق الهاتف

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن فتح باب التقديم للحج لموسم «1441هـ - 2020م» عبر تطبيقها على الهواتف الذكية، في الفترة من الأول إلى 19 مارس المقبل.

ودعت إلى المبادرة بالتسجيل في الوقت المحدد، حتى تتمكن من وضع استراتيجية تفي بجميع المتطلبات، وتبرز النموذج الحضاري الذي تطمح إليه في تنظيم شؤون الحج.

وأكد رئيس الهيئة، الدكتور محمد مطر الكعبي، حرص الهيئة على الارتقاء بخدمات الحج وتطويرها، باتباع أفضل الممارسات وأعلى معايير الجودة، من خلال الاستفادة من التقنية الذكية وتسخيرها لإيصال الخدمات للجمهور باحترافية ومهنية عالية تحقق لهم السعادة والرفاهية.

وأكد الكعبي توفير الرعاية الكاملة لحجاج بيت الله الحرام، والتنسيق المتواصل مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.

وقال مدير عام الهيئة، محمد سعيد النيادي، إن أولى خطوات التسجيل تبدأ عبر التسجيل في الهوية، وتحميل تطبيق هوية الإمارات على الهاتف الذكي، ثم تحميل النسخة المحدثة من التطبيق الذكي للهيئة من خلال المتاجر الإلكترونية، ثم الدخول إلى التطبيق واختيار خدمات الحج والعمرة، واستكمال إجراءات الدخول، ثم المراجعة النهائية للبيانات، والتأكد من صحتها، ثم استكمال البيانات من خلال الأزرار التي توضح سير عملية التسجيل.