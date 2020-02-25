شرطة دبي تطلق دبلوم «الابتكار والمواهب»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلنت شرطة دبي، خلال فعاليات الملتقى الخامس للابتكار، عن إطلاق دبلوم «الابتكار والمواهب»، الذي يُعد أول دبلوم شرطي في مجال الابتكار، فيما أكدت اكتمال أنظمة البنية التحتية الابتكارية فيها، سواء في جانب الأنظمة التشريعية أو الإدارية، التي تواكب التوجهات الرسمية الحكومية.

واستهل الملتقى فعالياته بتكريم مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، العميد أحمد محمد رفيع، لأصحاب 33 مشروعاً ابتكارياً متميزاً في شرطة دبي، تنوّعت بين مختلف المجالات الشرطية، سواء الجنائية أو المرورية أو الإدارية أو العمليات، أو غيرها. وقال رفيع: «تشارك 14 دائرة في فعاليات الملتقى، حيث تولي شرطة دبي الابتكار موقعاً عالياً جداً واهتماماً من كل المسؤولين والقيادات، وهناك اهتمام بنتائج الملتقى».

من جانبه، قدّم رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، المقدم الدكتور إبراهيم بن سباع، شرحاً حول «نظام المبتكرين» في شرطة دبي، والهادف إلى دعم المبتكرين من الناحية المادية والإدارية، وفي الجانب التحفيزي للحصول على ابتكارات متميزة واستثنائية تخدم العمل الشرطي، وتحقق الريادة والتميز المحلي والعالمي.

شهد الملتقى تنظيم جلسة عصف ذهني، أدارها مدير مكتب التطوير لقطاع العمليات، المقدم عبدالله جاسم الزرعوني، وهدفت للخروج بمبادرات استثنائية، وأفكار لدعم توجه الدولة في تحدي صفر حوادث مرورية على الطرق.

وناقشت الجلسة الخروج بمبادرات ضمن محاور رئيسة، هي: محور التشريعات الواجب توافرها لتعزيز الأمن والأمان على الطرق، ومحور الابتكارات التي تسهم في تخفيض حوادث السير، ومحور آليات الضبط في إجراءات السلامة على الطرق.