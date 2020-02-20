%3.4 نمواً في عقود الزواج بدبي العام الماضي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء صادرة عن دائرة محاكم دبي، أن عدد عقود الزواج المسجلة في إمارة دبي بلغ 4598 عقداً خلال العام الماضي بنمو نحو 3.4%، مقابل تراجع في شهادات الطلاق بنحو 1%.

وأشارت البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إلى أن إجمالي شهادات الطلاق للزوج الإماراتي بزوجة غير إماراتية (تشمل حالات الإماراتي بغير الإماراتية، والإماراتية بغير الإماراتي)، وصل إلى 179 شهادة خلال العام الماضي بنمو نحو 8.5%، لافتة إلى أن عام 2019 شهد تسجيل 956 عقداً للزوج الإماراتي المتزوج بإماراتية.

وتفصيلاً، أظهرت البيانات أن إجمالي عقود الزواج المسجلة في إمارة دبي بلغ 4598 عقداً خلال العام الماضي مقابل 4444 عقداً في عام 2018 بنمو نحو 3.4%، فيما وصل عدد شهادات الطلاق المسجلة إلى 1308 في عام 2019 مقابل 1321 شهادة بتراجع نحو 1% عن عام 2018.

ووفقاً للبيانات فقد بلغ عدد عقود الزواج المسجلة في الإمارة خلال العام الماضي للزوج الإماراتي المتزوج بإماراتية 956 عقداً، مقابل 965 عقداً في عام 2018، بنسبة تراجع بلغت نحو 0.9%.

أما بالنسبة لإجمالي عقود الزوج الإماراتي بزوجة غير إماراتية (تشمل حالات الإماراتي بغير الإماراتية، والإماراتية بغير الإماراتي) فبلغ 699 عقداً، مقابل 701 عقد في عام 2018 بتراجع نحو 0.2%.

وبخصوص عقود الزواج (غير إماراتي وغير إماراتية) فقد بلغت 2943 عقداً في العام الماضي، مقابل 2778 عقداً في عام 2018 بنمو نحو 6%.

وبلغت شهادات الطلاق المسجلة في الإمارة للزوج الإماراتي المتزوج بإماراتية خلال العام الماضي 300 شهادة، مقابل 269 شهادة طلاق في عام 2018 بنسبة نمو نحو 11.5%.

وبالنسبة لإجمالي شهادات الطلاق للزوج الإماراتي بزوجة غير إماراتية (تشمل حالات الإماراتي بغير الإماراتية، والإماراتية بغير الإماراتي)، فبلغ 179 شهادة مقابل 165 بنسبة نمو نحو 8.5%.

أما بالنسبة لشهادات الطلاق (غير إماراتي وغير إماراتية) بلغت 829، مقابل 887 شهادة خلال فترة المقارنة ذاتها بتراجع نحو 6.5%.

وبلغ تعداد سكان إمارة دبي ثلاثة ملايين و356 ألف نسمة في نهاية عام 2019، مقابل ثلاثة ملايين و192 ألفاً في عام 2018، بزيادة مقدارها 164 ألف نسمة، بنمو 5.13%، ووصل عدد السكان الذكور إلى مليونين و332 ألف نسمة، مقابل مليون و24 ألف نسمة من الإناث.

• 956 عقد زواج سجلتها محاكم دبي لمواطن ومواطنة خلال العام الماضي.