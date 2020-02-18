أبوظبي تختبر روبوتاً في إطفاء الحرائق

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أجرت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، في ميدان «جاهزية» تجربة الروبوت «TAF35» في مكافحة الحرائق بنظام التحكم عن بعد، وبسيناريوهات مختلفة تحاكي ما يواجه رجل الإطفاء في الحرائق.

وأفاد نائب مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي العميد محمد إبراهيم العامري، بأن الروبوت يتميز بضخ كميات كبيرة من المياه ويستخدم لإخماد أنواع مختلفة من الحرائق في المناطق الصناعية والأنفاق، ومواقف السيارات المغلقه بالتحكم عن بعد بمدى 300 متر.

حضر التجربة إلى جانب نائب مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، مدير أول تطوير الأعمال في شركة «جاهزية» مبارك الزعابي، ومدير إدارة المراكز المقدم إبراهيم جلال البلوشي، والمختصون من الجهات المعنية.